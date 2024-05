USA : du boycott de l'apartheid au soutien à la Palestine sur les campus

Ces dernières semaines, les campus des États-Unis ont été secoués par des manifestations pro-palestiniennes, la police a été appelée à arrêter les manifestants et des étudiants menacés d'expulsion.

Mais il n'y a rien d'inhabituel dans la tactique des manifestants, qui prennent possession des bâtiments universitaires et érigent des campements de tentes sur les pelouses et les terrains de sport des universités.

Ces étudiants, dont les actions s'appuient sur des années d'organisation menées par les Étudiants pour la justice en Palestine, s'inscrivent dans une longue histoire d'organisation étudiante radicale. On y trouve des échos des manifestations contre la guerre du Viêt Nam dans les années 1960 et 1970 et, plus récemment, de l'apartheid sud-africain dans les années 1980.

Dans les années 1980, les étudiants activistes américains se sont efforcés de rendre l'enseignement supérieur "libre d'Afrique du Sud". Ils ont exhorté les établissements d'enseignement supérieur à s'engager à désinvestir tous les actifs détenus dans les fonds de dotation qui étaient liés à des activités commerciales en Afrique du Sud ou avec l'Afrique du Sud.

En dénonçant la complicité des universités, des entreprises et du gouvernement dans le système d'apartheid sud-africain, les étudiants militants ont pu montrer que les demandes de désinvestissement pouvaient constituer une forme concrète et efficace de protestation.

Un mouvement en gestation depuis des décennies

L'apartheid est un projet raciste et d'exploitation que les dirigeants blancs sud-africains ont développé pendant des décennies.

Les lois ségrégationnistes et les politiques de saisie des terres ont créé une population noire captive et appauvrie, dont l'exploitation et la privation de droits ont favorisé la prospérité économique de la minorité blanche au pouvoir.

À l'origine, l'idée de demander la vente des actifs liés aux entreprises qui font des affaires en Afrique du Sud découle des directives des mouvements de libération sud-africains, qui appelaient à un boycott économique, culturel et diplomatique total du gouvernement de la minorité blanche du pays.

Les principaux mouvements de libération sud-africains étaient le Congrès national africain (ANC), créé en 1912, et le Congrès panafricain, créé en 1959. Le gouvernement sud-africain a interdit ces deux organisations en 1960, obligeant les organisateurs à développer leurs mouvements en exil.

En réponse, les militants anti-apartheid du monde entier ont développé des moyens créatifs pour répondre à l'appel.

À la fin des années 1960, par exemple, des étudiants américains ont pris pour cible les banques américaines qui prêtaient au gouvernement sud-africain, les qualifiant de "partenaires de l'apartheid". Les étudiants pour une société démocratique et le Student Nonviolent Coordinating Committee ont coordonné un sit-in à la Chase Manhattan Bank à New York en 1965.

Après le soulèvement de Soweto en 1976, au cours duquel la police sud-africaine a massacré au moins 150 enfants, certains travailleurs américains ont commencé à exiger que leurs fonds de pension soient "libres d'Afrique du Sud", et les étudiants des collèges et universités américains ont organisé certaines des premières manifestations appelant au désinvestissement des fonds de dotation de leurs établissements.

La création en 1977 du Comité d'opposition aux prêts bancaires à l'Afrique du Sud a fait du retrait économique une pièce maîtresse du mouvement anti-apartheid américain, qui s'est renforcé à la fois sur les campus et en dehors au cours de la décennie qui a suivi.

Les appels au désinvestissement se multiplient

À leur apogée en 1985 et 1986, les manifestations en faveur d'un isolement économique total de l'Afrique du Sud ont fait surface dans plus de 200 collèges et universités à travers les États-Unis.

Qu'ils soient inscrits dans des collèges et universités historiquement noirs, des collèges d'arts libéraux, des écoles de l'Ivy League ou des universités publiques, les étudiants ont coordonné un mouvement national de désinvestissement, poussant la question des investissements américains en Afrique du Sud au centre de la vie intellectuelle et civique américaine.

L'organisation des étudiants a constitué la base militante du mouvement anti-apartheid américain et a contribué à l'isolement économique, politique et culturel du régime violent et répressif de la minorité blanche d'Afrique du Sud.

Les étudiants ont mis en place des barrages, organisé des "sit-outs", occupé des bâtiments et construit des "bidonvilles" - semblables aux habitations de fortune dans lesquelles vivaient de nombreux Sud-Africains noirs sous le régime de l'apartheid - dans plus de 100 universités.

Ces manifestations dans les bidonvilles ont marqué le point culminant de près d'une décennie d'organisation anti-apartheid sur les campus. Des milliers d'étudiants sur des centaines de campus ont érigé des campements pour tenter de "mettre fin à la routine", comme l'ont dit les groupes d'étudiants.

La persévérance porte ses fruits

Dans les écoles du pays, les administrateurs universitaires ont ordonné à la police de démanteler les bidonvilles. La réaction de l'université n'a fait qu'amplifier le soutien au mouvement : les médias ont afflué vers les bidonvilles, tandis que le corps enseignant, les parents et les anciens élèves se sont ralliés aux étudiants.

Les étudiants, à leur tour, ont reconstruit leurs campements. Ils sont rejoints par des sympathisants extérieurs à l'université : musiciens, hommes politiques, militants de la Nouvelle Gauche et du Black Power. La présence de l'activiste politique féministe Angela Davis, de l'activiste de la contre-culture Mario Savio, de la poétesse June Jordan, de l'écrivain Amiri Baraka et de l'organisateur du panafricanisme Kwame Ture a contribué à attirer l'attention nationale sur les revendications des étudiants.

La détermination très médiatisée des étudiants a contribué à faire basculer l'opinion publique. Fondé par les organisateurs noirs Randall Robinson, Mary Frances Berry, Eleanor Holmes Norton et Walter Fauntroy, le Free South Africa Movement - en étroite collaboration avec l'organisation de défense de la politique étrangère TransAfrica - a conduit des centaines d'étudiants et de personnes ordinaires à un piquet de grève devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Washington.

De nombreux militants et étudiants protestataires ont été arrêtés. Mais en dénonçant certaines entreprises qui font des affaires en Afrique du Sud et en popularisant les liens entre ces entreprises et la violence, l'oppression et les massacres perpétrés contre les Noirs dans un pays étranger, les étudiants ont réussi à rendre les investissements dans ces actions plus risqués et moins attrayants.

Après deux ans d'organisation et de manifestations militantes soutenues, le mouvement étudiant anti-apartheid a prétendu avoir obtenu des collèges et des universités qu'ils désinvestissent environ 3,6 milliards de dollars américains - soit 10,3 milliards de dollars d'aujourd'hui - de leurs fonds de dotation.

Histoire révisionniste

En 1990, après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela, leader du Congrès national africain, est libéré.

À cette époque, le système d'apartheid sud-africain s'effondre. Le rétablissement des mouvements de libération en 1990, l'abrogation des lois ségrégationnistes en 1991 et les premières élections démocratiques de 1994 ont marqué la fin officielle de l'apartheid, même si la discrimination et l'inégalité persistent encore aujourd'hui en Afrique du Sud.

Dans la mémoire collective des États-Unis, les mouvements anti-Vietnam et anti-apartheid sont généralement considérés comme des luttes justes que les institutions américaines ne pouvaient que soutenir.

C'est peut-être la raison pour laquelle, après la mort de Mandela en 2013, l'administration de l'université de Californie à Berkeley a prétendu être à l'avant-garde des protestations de désinvestissement des étudiants en faveur de l'Afrique du Sud.

Il s'agit là d'une révision de l'histoire.

En fait, à Berkeley et dans de nombreux campus, les administrateurs ont appelé la police contre les manifestants, ont menacé de leur retirer leur bourse, ont poursuivi d'autres étudiants en justice et ont ordonné au personnel de surveillance de démolir les cabanes.

Le passé comme le présent

Des militants, des universitaires et même l'ancien président américain Jimmy Carter ont établi des comparaisons entre l'apartheid sud-africain et l'occupation des territoires palestiniens par Israël. De nombreux Palestiniens qualifient de "mur de l'apartheid" la barrière de séparation de 708 km qu'Israël a érigée le long de la bande de Gaza.

Il existe néanmoins des différences notables entre les deux mouvements.

Le désinvestissement est plus délicat aujourd'hui parce que les instruments financiers sont plus complexes qu'ils ne l'étaient dans les années 1980, en partie à cause de l'externalisation de leur gestion vers des sociétés d'investissement et des fonds spéculatifs. La taille des fonds de dotation de nombreuses universités a également augmenté de manière exponentielle depuis cette époque.

Néanmoins, le désinvestissement des entreprises qui font des affaires avec Israël est toujours possible - et peut être une revendication efficace. Plusieurs administrations universitaires ont accepté d'envisager le désinvestissement, notamment l'université Brown, l'université Northwestern, l'Evergreen State College et l'université du Minnesota.

Le mouvement anti-apartheid américain des années 1980 a contribué à renverser le gouvernement d'apartheid d'Afrique du Sud. À l'époque, les occupations de campus contre l'apartheid ont placé les étudiants en première ligne pour modifier le consensus national sur la complicité des États-Unis avec l'injustice en Afrique du Sud.