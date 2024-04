Le changement climatique amène le paludisme dans de nouvelles régions

Lorsqu'un petit nombre de cas de paludisme transmis localement ont été découverts aux États-Unis l'année dernière, cela nous a rappelé que le changement climatique ravive ou fait migrer la menace de certaines maladies. Mais sur le continent africain, le paludisme n’a jamais disparu, tuant ou rendant malades des millions de personnes.

Prenez Funmilayo Kotun, un habitant de 66 ans de Makoko, un quartier informel de la ville de Lagos au Nigeria. Ses étangs d’eau sale offrent des conditions favorables à la reproduction des moustiques propageant le paludisme. Kotun n'a pas les moyens d'acheter des moustiquaires imprégnées d'insecticide qui coûtent entre 7 et 21 dollars pièce, et encore moins de médicaments ou de traitements antipaludiques.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, jeudi, voici ce qu’il faut savoir sur la situation en Afrique :

LE PALLUDISME TOUJOURS PRESENT SUR LE CONTIENT

Le parasite du paludisme se propage principalement aux humains via des moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Elle touche majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les efforts de vaccination en sont encore à leurs débuts : le Cameroun est devenu cette année le premier pays à administrer systématiquement aux enfants un nouveau vaccin contre le paludisme, qui n'est efficace qu'à environ 30 % et n'arrête pas la transmission. Un deuxième vaccin a été récemment approuvé.

Les cas de résistance aux médicaments antipaludiques et aux insecticides augmentent, tandis que le financement de l’innovation par les gouvernements et les donateurs ralentit.

Les conditions de vie jouent un rôle, avec des quartiers surpeuplés, de l’eau stagnante, un mauvais assainissement et le manque d’accès aux matériels de traitement et de prévention, autant de problèmes dans de nombreuses régions. Et une espèce envahissante de moustique, précédemment observée principalement en Inde et dans le golfe Persique, constitue une nouvelle préoccupation.

UN PROBLÈME CROISSANT

À l’échelle mondiale, les cas de paludisme sont en augmentation. Les infections sont passées de 233 millions en 2019 à 249 millions dans 85 pays en 2022. Les décès dus au paludisme sont passés de 576 000 en 2019 à 608 000 en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Sur les 12 pays qui supportent environ 70 % du fardeau mondial du paludisme, 11 se trouvent en Afrique et le dernier en Inde. Les enfants de moins de 5 ans représentaient 80 % des 580 000 décès dus au paludisme enregistrés en Afrique en 2022.

CONSÉQUENCES DU COVID-19

La lutte contre le paludisme a connu certains progrès dans des domaines tels que les tests de diagnostic rapide, les vaccins et les nouvelles moustiquaires destinées à contrer la résistance aux insecticides, mais la pandémie de COVID-19 et un changement d’orientation et de financement ont freiné les efforts.

Une étude publiée l’année dernière dans Tropical Medicine and Infectious Disease a révélé que les confinements induits par le COVID-19 ont entraîné des perturbations dans 30 % des points de services de santé communautaires ruraux à travers l’Afrique. Les cas de paludisme ont recommencé à augmenter, brisant une tendance à la baisse entre 2000 et 2019.

Cette tendance à la baisse pourrait bientôt revenir, selon l'OMS.

UN MONDE EN RÉCHAUFFEMENT ET DE NOUVELLES FRONTIÈRES

L'Afrique est « aux premières loges du changement climatique », et la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes provoque des ravages dans les efforts de lutte contre le paludisme dans les régions à revenu faible et intermédiaire, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida. Tuberculose et paludisme, averti en décembre.

En 2023, le rapport mondial sur le paludisme de l'OMS comprenait pour la première fois un chapitre sur le lien entre le paludisme et le changement climatique, soulignant son importance en tant que multiplicateur de risque potentiel. Les scientifiques craignent que les personnes vivant dans des zones autrefois inhospitalières aux moustiques, notamment les pentes du mont Kilimandjaro et les montagnes de l’est de l’Éthiopie, puissent y être exposées.

Au Zimbabwe, qui a enregistré certaines des journées les plus chaudes depuis des décennies, les périodes de transmission du paludisme se sont allongées dans certains districts, « et ce changement a été attribué au changement climatique », a déclaré le Dr Precious Andifasi, responsable technique de l'OMS pour le paludisme au Zimbabwe.