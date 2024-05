RDC: le cardinal Fridolin Ambongo visé par une enquête judiciaire

En République démocratique du Congo, le gouvernement a demandé l’ouverture d’une enquête sur le cardinal Fridolin Ambongo, le plus haut dignitaire religieux du pays.

Le cardinal est accusé d'avoir fait des déclarations séditieuses sur la guerre en cours dans l'est de la RDC, suscitant la colère des partisans de Felix Tshisekedi.

Annie Kapata, s'est exprimée en soutien au président : « Le Cardinal a tenu des propos qui nous ont profondément blessés. Il est question de notre pays. S'il était un vrai citoyen congolais, il ne ferait pas de telles déclarations. Il est censé motiver les gens à l'église.

John Kakambe, un autre partisan souligne que « selon notre constitution, personne n'est au-dessus de la loi.».

L'impasse entre le cardinal Fridolin Ambongo et le système judiciaire congolais est suivie de près par le Vatican. L'archevêque de Kinshasa est l'une des figures de proue du pape François sur le continent africain, et membre du « C9 », parmi les cardinaux les plus proches conseillers du souverain pontife.

Depuis des décennies, l'Église catholique de RDC critique ouvertement la corruption, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance. De nombreux catholiques considèrent l'enquête du gouvernement sur le cardinal Ambongo comme un sacrilège. Cette décision risque de provoquer des divisions, Alors que la RDC peine à mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est du pays.

Reportage de Chris Ocamringa, pour africanews - Kinshasa.