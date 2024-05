Kenya : la réouverture des écoles reportées en raison des inondations

Le président kenyan William Ruto a annoncé le report de la réouverture des écoles prévue la semaine prochaine jusqu'à nouvel ordre, en raison des fortes pluies et des inondations dévastatrices qui ont tué plus de 200 personnes dans le pays.

La réouverture des écoles était initialement prévue pour le 29 avril, mais les pluies torrentielles ont affecté les écoles kényanes, ce qui a conduit le ministère de l'Éducation à retarder la reprise des cours.

"_Les effets dévastateurs des pluies dans certaines écoles sont si graves qu'il serait imprudent de risquer la vie des élèves et du personnel avant que des mesures ne soient mises en place pour assurer une sécurité adéquat_e", a indiqué le ministre de l'Éducation, Ezekiel Machogu.

Dans son discours sur l'état de la nation, vendredi, le président William Ruto a déclaré que "les rapports météorologiques brossent un tableau désastreux", évoquant la possibilité que le cyclone "Hidaya" puisse frapper la côte du Kenya dans les jours à venir.

Certaines écoles sont inondées, d'autres ont été endommagées et des établissements servent de refuge aux personnes déplacées qui attendent leur relogement dans des camps.

Le Kenya et des pays d'Afrique de l'Est sont touchés par des pluies diluviennes et des inondations depuis plus d'un mois. Depuis les fortes pluies dues au phénomène climatique "El Niño", plus de 150 000 personnes déplacées vivent dans des camps à travers le pays.