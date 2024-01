Paludisme : le Cameroun lance la première vaccination systématique

Le Cameroun lance la vaccination systématique contre le paludisme - la première au monde, en dehors des essais cliniques. Étape majeure dans la prévention de la maladie transmise par les moustiques, selon l'alliance vaccinale GAVI et l'Organisation Mondiale de la Santé.

"Nous avons déjà d'autres pays qui ont reçu des doses grâce au travail que nous effectuons avec l'UNICEF. Le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Bénin. Le travail continue et nous avons 12 pays qui recevront 18 millions de doses du vaccin RTS sur la période de 2024 et 25". Aurelia Nguyen, chargée de programme, Gavi

Cependant, il existe des problèmes logistiques à surmonter : Gavi et l’OMS affirment que les enfants les plus difficiles à atteindre sont généralement les plus vulnérables.

L'OMS estime a environ 250 millions le nombre de cas de paludisme et 600 000 décès chaque année à travers le monde, dont 94 % en Afrique, en majorité des enfants de moins de 5 ans.

"L’intensification du vaccin contre le paludisme grâce à des plateformes de vaccination solides et bien établies devrait sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Sur la base des données d'essais cliniques. Il a été démontré que les vaccins antipaludiques réduisent de plus de moitié les cas cliniques de paludisme au cours de l’année qui suit la vaccination, et ce niveau d’efficacité augmente lorsque le vaccin est administré de manière saisonnière. Cela prévient environ 75 % des cas de paludisme". Affirme Kate O'Brien, directrice des vaccins, Organisation mondiale de la santé

Même si le taux de mortalité dû au paludisme est baisse, ils restent tout de même plus élevés qu'avant la pandémie de COVID-19, selon l'OMS en Afrique.