RDC : lancement d'une campagne de vaccination du bétail

La province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo lance sa campagne de vaccination massive pour protéger ses bovins et stimuler l’élevage.

Les éleveurs ont été nombreux à venir faire vacciner leurs bétails après que des centaines de décès liés au charbon symptomatique et à la peste des petits ruminants ont été enregistrés ces deux dernières années.

La dernière campagne date de mars 2013.

"Les éleveurs avaient exprimé le besoin d'assainir la zone, car il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vaccin dans la région. Le projet devrait introduire de nouvelles races, notamment des vaches laitières. Avant d'introduire ces races laitières, il était tout à fait normal de procéder à l'assainissement sanitaire avec une série de vaccinations...." a indiqué Bob Van Romarique Katay, responsable de communication du PICAGL.

Pour cette première phase de vaccination, plus de 734 331 doses pour combattre la peste des petits ruminants et plus de 214 961 doses pour combattre le charbon symptomatique sont déjà disponibles pour les cinq territoires couverts par le Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs (PICAGL). Après le lancement officiel effectué à la laiterie du Bushi, cet agronome part à la recherche des éleveurs dans d'autres sites pour effectuer le même exercice.

"Cette vaccination présente plusieurs avantages. Premièrement, elle préserve les petits ruminants contre cette maladie. Deuxièmement, elle nous aide à réduire les pertes de chèvres pendant cette période d'épidémie. Nous sensibilisons les éleveurs et les encourageons à amener leurs chèvres ici, dans le couloir, pour les vacciner. +." a expliqué le Dr Safi Ngomana, vétérinaire.

L'objectif de cette campagne de vaccination est double. Elle vise d'abord à lutter contre les pathologies animales pour contribuer à la santé du bétail, ensuite elle permettra de réduire le taux de mortalité des bêtes tout en soutenant l'économie des ménages qui dépendent de l'élevage.

"Oui, la vaccination des animaux est un soulagement pour nous, les éleveurs, car une grande partie des mortalités que nous subissons est due au fait que les animaux ne sont pas protégés contre les maladies. Parfois, les gens attendent que la vache tombe malade pour la soigner. Mais grâce aux programmes de vaccination mis en place par les projets PCGL, nous avons déjà une garantie sanitaire pour nos animaux." a déclaré Xavier François, éleveur.

Cette campagne, qui est par ailleurs gratuite, va s'étendre sur une trentaine de jours. La deuxième phase, attendue dans les prochains mois, sera constituée de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire, la brucellose, la fièvre aphteuse et la fièvre de la vallée du rift chez les bovins au Sud-Kivu.