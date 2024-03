Cameroun : 12 pays africains prônent un front commun contre le paludisme

Les ministres de la Santé des 12 pays africains les plus touchés par le Malaria sont en conclave à Yaoundé depuis ce 6 mars 2024.

Alors que la maladie peine à être combattue malgré la batterie de mesures qui ont été mises en place et qui se sont avérées improductives, inefficaces et inadaptées pour le continent, il faut désormais faire front commun selon la ministre malienne de la santé et du développement sociale.

"On exhorte la société civile, le privée et toute la communauté à s'investir pour une plus forte mobilisation de fonds pour vraiment faire face à cette maladie. Avec les mécanismes de protection sociale aussi comme le RAMED les mutuelles de santé et l'AMO [Ndlr: Assurance maladie obligatoire au Mali], on veut que toutes les populations maliennes bénéficient de cette prise en charge du paludisme." Recommande, le Colonel Assa Badiallo, Ministre malienne de la Santé et du Développement Social.

Parmi les nouvelles recommandations, il faut désormais agir ensemble pour combattre la maladie, il faut communiquer, renforcer les volontés politiques et augmenter les ressources de lutte contre la maladie, améliorer les systèmes de santé nationaux de recherche et d’innovation.

Il est à noter que malgré la campagne de vaccination qui a été lancée il y a de cela quelques semaines, la maladie continue de faire 600.000 morts chaque année sur le continent.