Soudan : Juba privé de sa principale source de revenus

Le Soudan du Sud est confronté à une crise économique qui pourrait entraîner non seulement des difficultés mais également des troubles politiques dans un pays déjà en proie à ces deux problèmes.

Le conflit au Soudan du Sud a gravement perturbé les exportations de pétrole, privant ainsi le gouvernement de sa principale source de revenus. En effet, le pétrole représente 90 % des revenus de Juba.

Le Soudan du Sud produisait 150 000 barils par jour de pétrole brut jusqu'en février. Mais, selon l'enquête Platts OPEP de S&P Global Commodity Insights, la production est tombée à 70 000 barils par jour en mars puis à 60 000 en avril.

Pour l’Etat soudanais, la baisse de la production et la fermeture de l’oléoduc représente un manque à gagner quotidien de 4 millions de dollars. De plus, sans pétrodollars, la banque centrale est incapable de soutenir la monnaie, ce qui fait grimper le coût des importations de nourriture et de carburant.

En effet, cette crise économique touche également la population qui se retrouve aujourd’hui confrontée à l’inflation. Tous les biens de consommation ou presque étant importés, ont fait exploser le coût de la vie dans le pays.

Les prix du pain et du carburant ont plus que doublé. Cette augmentation est accélérée par la chute de la livre sud-soudanaise, dont la valeur au marché noir a été divisée par trois face au dollar depuis quelques mois.