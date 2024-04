Israël : l'offensive iranienne qualifiée de '' sans précèdent''

'' Sans précèdent'', C’est ainsi Bradley Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique à la Fondation pour la défense des démocraties, a qualifié l’attaque de drones lancée contre Israël par l’Iran.

Une réponse de Téhéran à l’attaque de son consulat à Damas, en Syrie par Tel Aviv. Au moins 200 drones et missiles ont été mobilisés.

"Il s'agit d'une attaque sans précédent de la République islamique d'Iran contre l'État d'Israël. De multiples seuils ont été franchis pour la première fois. Et je pense qu'il est juste de dire que nous allons être confrontés à un nouveau Moyen-Orient à l'avenir. Ainsi, si vous me demandiez de caractériser ou de qualifier, de manière générale, ce que nous voyons aujourd'hui, je dirais que c'est l'une des actions les plus agressives que j'aurais pu prévoir.'', explique Bradley Bowman.

Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la plupart des drones avaient été interceptés en dehors des frontières d'Israël. L’expert attend désormais la réaction éventuelle touché au plus profonde de son orgueil.

"Israël va ressentir le besoin de réagir. Parce qu'il s'agit d'une ligne rouge qui a été franchie, parce que c'est un nouveau seuil, Israël ne peut pas accepter un statu quo où chaque fois que l'Iran n'est pas satisfait de quelque chose, il mène une attaque majeure contre Israël.", souligne Bradley Bowman.

L’expert attend aussi de voir aussi désormais comment les États-Unis réagiront à l'attaque contre leur plus proche allié au Moyen-Orient.