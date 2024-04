Des électeurs de plus en plus séduits par "un leader non démocratique"

Des votants de 19 pays, dont trois des plus grandes démocraties du monde, sont largement sceptiques quant au caractère libre et équitable de leurs élections, et nombre d’entre eux sont favorables à un dirigeant fort et non démocratique, selon une étude publiée jeudi.

Le rapport de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, ou International IDEA, conclut que "les institutions démocratiques ne répondent pas aux attentes des citoyens". L'organisation, composée de 35 membres, promeut la démocratie dans le monde entier.

"Il est grand temps que les perceptions des citoyens soient centrées sur les conversations sur l’avenir de la démocratie ; cette analyse est un premier pas, petit mais important, vers cet effort", écrit l’organisation basée à Stockholm.

Les enquêtes présentaient une marge d'erreur d'environ 2 à 4% et le nombre de personnes interrogées dans chaque pays était d'environ 1 500. La seule exception est les Îles Salomon, où la petite population signifie qu'elles disposent d'un échantillon représentatif de 526 personnes, a indiqué IDEA.

Dans 17 pays, moins de la moitié des habitants sont satisfaits de leur gouvernement, constate International IDEA. L'enquête a porté sur trois des plus grandes démocraties : le Brésil, l'Inde et les États-Unis.

Dans huit pays, davantage de personnes ont une opinion favorable d'un "dirigeant fort qui n'a pas à se soucier du Parlement ou des élections", a déclaré l'institut, ajoutant que l'Inde et la Tanzanie se distinguent comme des pays avec des niveaux de soutien relativement élevés pour un "leader fort".

Dans quatre pays seulement, "une majorité a le sentiment de s'en sortir économiquement mieux que ses parents", selon l'étude de 95 pages intitulée Enquête sur les perceptions de la démocratie. Elle ajoute que dans la majorité des pays, les minorités sont plus sceptiques quant aux élections.

Les plus pauvres du Brésil, de Colombie, de Roumanie et de Sierra Leone sont plus susceptibles d’approuver la performance du gouvernement que le reste de la population, a indiqué IDEA.

En ce qui concerne les systèmes judiciaires, dans 18 pays, moins de la moitié des citoyens pensent que les tribunaux assurent "toujours" ou "souvent" l’accès à la justice. Les Irakiens ont davantage confiance dans l’accès à la justice (28 % "toujours" ou "souvent") que les Américains (26%). Le Danemark est le seul pays où une majorité de citoyens estiment que les tribunaux assurent souvent ou toujours un accès égal à la justice, a déclaré IDEA.

Son rapport s'appuie sur des enquêtes réalisées au Brésil, au Chili, en Colombie, au Danemark, en Gambie, en Inde, en Irak, en Italie, au Liban, en Lituanie, au Pakistan, en Roumanie, au Sénégal, en Sierra Leone, aux Îles Salomon, en Corée du Sud, à Taiwan, en Tanzanie et aux États-Unis.

Les enquêtes ont été réalisées par YouGov et GeoPoll, soit par téléphone, soit via Internet l'année dernière, à l'exception de l'Inde où elles ont été réalisées en janvier.

International IDEA a été fondée en 1995. Elle a été conçue pour "identifier les différences importantes mais souvent négligées entre les évaluations et les attitudes de divers groupes à l’égard de la démocratie."