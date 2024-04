Guerre Israël-Hamas : le Pape réitère son appel à "un cessez-le-feu"

Le pape François a réitéré, mercredi, son appel à un cessez-le-feu immédiat - dans la bande de Gaza, afin que l'aide humanitaire puisse atteindre la population civile. Il a prié pour les Sept travailleurs humanitaires tués mardi - par une frappe isaélienne.

"Malheureusement, nous continuons à recevoir de tristes nouvelles du Moyen-Orient. Je renouvelle une fois de plus ma demande ferme de cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. J’exprime mon profond regret pour les volontaires tués alors qu’ils étaient impliqués dans la distribution de l’aide humanitaire à Gaza. Je prie pour eux et pour leurs familles, je renouvelle mon appel afin que la population civile épuisée et souffrante puisse avoir accès à l’aide humanitaire et que les otages soient immédiatement libérés", affirme le Pape François.

Dans un discours publié le mardi soir, le commandant des forces de défense israéliennes Herzi Halevi a déclaré qu’il n’y avait "aucune intention de nuire" aux volontaires de la WCK dans l’attaque qui a tué sept personnes à Gaza. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné l’incident et a appelé à "une enquête".