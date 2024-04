Mali : plus de 80 partis et associations exigent des élections

Plus de 80 partis politiques et associations réclament la tenue d’une élection présidentielle au Mali et la fin de la transition prévue le 26 mars 2024 dans ce pays dirigé par un groupe militaire depuis 2020.

Dans deux communiqués différents publiés dimanche 31 mars, ces partis politiques et associations et le Réseau des défenseurs des droits humain au Mali (RDDHM) affirment que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. Le président du RDDHM qui appelle à un retour de "l'ordre constitutionnel" a notamment expliqué que "le pays traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Il est temps de sortir de cette impasse, d'autant plus que le dernier report de la transition a expiré le 26 mars".

La junte avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à la fin de la transition et après des élections présidentielles prévue cette année en février, mais les militaires ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue.

Un groupe d’associations et de partis politiques et le RDDHM ont donc exigé un retour à l’ordre constitutionnel et demandent "la mise en place d'une architecture institutionnelle, à l'effet d'organiser, dans les meilleurs délais l'élection présidentielle", selon les termes du communiqué publié dimanche soir.