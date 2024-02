Alliance du Sahel : Burkina, Mali et Niger se concertent à Ouagadougou

Les ministres de la Défense et des affaires étrangères du Mali, Niger et Burkina Faso se sont réunis à Ouagadougou pour préparer le prochain sommet des Chefs d'Etats de ces 3 pays pour acter la création de leur confédération.

Des délégations ministérielles du Mali et du Niger sont arrivées à Ouagadougou au Burkina Faso dans le cadre d'une réunion entre les 3 pays sur la finalisation des actes de création de l'organisation au vu de leur retrait de la CEDEAO.

"Nos experts des 3 pays ont eu le temps d’échanger sur un certain nombre de documents, il était dans un premier temps très normal de venir rendre compte à son excellence le capitaine Traoré, et dans un second temps bénéficier de ses sages conseils et recommandations pour aller dans le sens de la matérialisation de la vision commune des 3 chefs d'Etats c'est-à-dire du Burkina Faso, du Mali et du Niger", explique Abdoulaye MAÏGA, porte-parole de l'instance.

Pour rappel, les 3 pays ont récemment pris la décision de quitter la CEDEAO après avoir fondé l'AES (Alliance des États du Sahel), dénonçant les sanctions inhumaines et illégales de l'instance ouest africaine.

Lors de cette réunion, les ministres ont affirmé que cette décision est irréversible et irrévocable puisque l'organisation régionale s'est, selon eux, détournée de son principal objectif d'être au service des peuples.