Mali : au moins 31 morts et 10 blessés dans un accident de bus

Au moins 31 personnes ont été tuées et 10 autres blessées lorsqu'un chauffeur a perdu le contrôle d'un bus de passagers dans le sud du Mali mardi, a annoncé le gouvernement du pays.

Le bus transportant des Maliens et des ressortissants de la sous-région ouest-africaine était en route pour le Burkina Faso lorsqu'il s'est "renversé", selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère malien des Transports et des Infrastructures.

"Le bilan provisoire est de 31 morts sur le coup et 10 blessés dont certains grièvement. L'accident s'est produit vers 17 h à Koumantou, au sud de Bamako."

Les accidents impliquant des bus de transport public sont fréquents au Mali. Le 19 février, au moins 15 personnes sont mortes et plus de 46 ont été blessées dans un accident de la circulation entre un bus de transport public et un camion dans le centre du Mali.