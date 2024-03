Soudan du Sud : un refuge pour les survivants de violences sexuelles

Dans une avancée significative visant à venir en aide aux survivants des violences sexuelles liées aux conflits au Soudan du Sud, la Mission des Nations Unies dans le pays (MINUSS) a récemment inauguré un havre de paix à Andari, niché dans l'Équatoria occidental.

Cette initiative, menée en collaboration avec des partenaires, se dresse tel un phare d'espoir pour ceux qui ont enduré des épreuves déchirantes au cours du tumulte passé du pays.

Les conflits au Soudan du Sud ont laissé des cicatrices indélébiles sur la psyché de nombreuses jeunes femmes et hommes, notamment ceux contraints de rejoindre différents groupes armés dans le pays.

Afin d'apporter un soutien essentiel, le centre vise à offrir un espace sécurisé pour 195 survivants, où des séances de soutien psychosocial, de conseil et de guérison des traumatismes seront dispensées.

De plus, des formations professionnelles seront proposées pour restaurer leur dignité et les aider à entamer le chemin de la guérison et de la réintégration.

Une représentante du groupe de femmes vivant dans la région, Henrica Elias, a exprimé ses sentiments quant à cette initiative salvatrice : "Ce centre est comme un rêve devenu réalité, il nous a apporté une joie que nous ne pouvons pas exprimer. Ce qui est arrivé à nous, les femmes et les filles, pendant la crise est terrifiant. Beaucoup de mauvaises choses se sont produites dans nos villages, où de jeunes filles et garçons ont également été kidnappés."

Pour la MINUSS, l'ouverture de cette maison sûre marque une étape cruciale, soulignant la nécessité et l'impératif moral d'inclure tous les individus dans le développement d'une nation, en particulier les survivants de traumatismes horribles.

Christopher Muchiri Murenga, ancien chef de la MINUSS, a déclaré : "Dans le cadre de la recherche d'une paix durable et inclusive au Soudan du Sud, nous devons inclure les survivants, afin qu'ils puissent guérir de leurs traumatismes. Ils deviendront alors des membres productifs de la société, contribuant au bien-être social et économique de l'État."

"De la victimisation à des citoyens autonomisés"

Grâce au soutien de l'Union européenne, cette maison sûre a été rénovée par l'organisation de développement Rural Action Aid dans le cadre du projet "De la victimisation à des citoyens autonomisés : les survivants des violences sexuelles liées aux conflits en tant qu'agents de changement dans leurs communautés dans l'Équatoria occidental", initié par l'Unité consultative de protection des femmes de la MINUSS.

Cette initiative représente un pas concret vers la reconstruction et le renforcement des communautés touchées par les ravages des conflits, offrant un nouveau départ à ceux qui ont été profondément blessés par les vicissitudes de la guerre.