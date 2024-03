USA : un réfugié accusé de trafic d'armes pour un putsch au Soudan du Sud

Un éminent universitaire et militant sud-soudanais vivant en exil aux États-Unis a été inculpé en Arizona, en même temps qu'un autre ressortissant vivant dans l'Utah, pour avoir conspiré en vue d'acheter et d'exporter illégalement des armes d'une valeur de plusieurs millions de dollars afin de renverser le gouvernement de son pays d'origine.

Peter Biar Ajak s'est réfugié aux États-Unis avec l'aide du gouvernement américain il y a quatre ans, après avoir affirmé que le président du Soudan du Sud avait ordonné son enlèvement ou son assassinat. Des visas d'urgence ont été délivrés à l'époque à M. Ajak, aujourd'hui âgé de 40 ans, et à sa famille après qu'ils aient passé des semaines à se cacher au Kenya. Il vivait dernièrement dans le Maryland.

Une plainte pénale fédérale déposée lundi en Arizona accuse M. Ajak et Abraham Chol Keech, 44 ans, de l'Utah, d'avoir conspiré en vue d'acheter et d'exporter illégalement vers le Soudan du Sud, par l'intermédiaire d'un pays tiers, une cache d'armes en violation de la loi sur le contrôle des exportations d'armes et de la loi sur la réforme du contrôle des exportations.

Les armes en question comprenaient des fusils automatiques de type AK-47, des lance-grenades, des systèmes de missiles Stinger, des grenades à main, des fusils de précision, des munitions et d'autres armes dont l'exportation est contrôlée.

Bien que la plainte pénale ait été rendue publique par les fonctionnaires de la justice, le dossier n'était toujours pas disponible dans le système en ligne du gouvernement fédéral mardi après-midi. On ne savait donc pas si les hommes avaient des avocats qui pouvaient s'exprimer sur les accusations portées contre eux.

"Les accusés ont cherché à introduire illégalement des armes lourdes et des munitions des États-Unis au Sud-Soudan, un pays soumis à un embargo sur les armes décrété par l'ONU en raison des violences entre groupes armés, qui ont fait des milliers de morts et de déplacés", a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen, de la division de la sécurité nationale du ministère de la justice, dans un communiqué.

"Les sanctions et les contrôles à l'exportation permettent de s'assurer que les armes américaines ne sont pas utilisées au niveau international pour déstabiliser d'autres nations souveraines", a déclaré Gary Restaino, procureur de l'Arizona.

De 2022 à 2023, M. Ajak a été chercheur postdoctoral dans le cadre du programme de sécurité internationale du Belfer Center à la Harvard Kennedy School, se concentrant sur la formation de l'État au Soudan du Sud, selon le site web du programme. Il a également été chercheur au Centre d'études stratégiques pour l'Afrique de l'Université de la défense nationale et titulaire d'une bourse Reagan-Fascell pour la démocratie au National Endowment for Democracy.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance le 9 juillet 2011, à la suite d'un référendum réussi. Cependant, des violences interethniques généralisées et des violations extrêmes des droits de l'homme de la part de toutes les parties continuent d'affliger le pays.