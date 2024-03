RDC : 7 millions de déplacés et crise "sans précédent", selon l'ONU

L'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo a entraîné le déplacement d'au moins 250 000 personnes au cours du mois dernier, a déclaré mercredi un haut fonctionnaire des Nations Unies, décrivant la situation comme une crise humanitaire sans précédent.

Loin de la capitale du pays, Kinshasa, l'est du Congo est depuis longtemps envahi par plus de 120 groupes armés qui cherchent à obtenir une part de l'or et des autres ressources de la région tout en perpétrant des massacres. Il en résulte l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec environ 7 millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide.

"C'est vraiment déchirant (et) ce que j'ai vu est vraiment une situation horrible", a déclaré Ramesh Rajasingham, directeur de la coordination au bureau humanitaire des Nations unies, à l'Associated Press. M. Rajasingham s'est rendu dans la ville de Goma, où de nombreuses personnes se sont réfugiées. "Un tel nombre de personnes déplacées en si peu de temps est sans précédent", a-t-il déclaré.

Au milieu de l'intensification des combats avec les forces de sécurité, le groupe rebelle M23 - le plus dominant dans la région et qui aurait des liens avec le Rwanda voisin - a continué à attaquer des villages, forçant de nombreuses personnes à fuir vers Goma, la plus grande ville de la région, dont la population estimée à 2 millions d'habitants est déjà débordée par des ressources inadéquates.

Bien que le M23 ait déclaré viser les forces de sécurité et non les civils, il a assiégé plusieurs communautés, avec environ la moitié de la province du Nord-Kivu sous son contrôle, selon Richard Moncrieff, directeur de la région des Grands Lacs du Crisis Group, laissant de nombreuses personnes prises au piège et hors de portée de l'aide humanitaire.

"Nous avons fui l'insécurité, mais ici aussi, nous vivons dans une peur constante", a déclaré Chance Wabiwa, 20 ans, à Goma où elle s'est réfugiée. "Trouver un endroit paisible est devenu une utopie pour nous. Peut-être n'aurons-nous plus jamais cette chance", a déclaré Chance Wabiwa.

Réélu pour un second mandat de cinq ans en décembre, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda voisin de fournir un soutien militaire aux rebelles. Le Rwanda nie ces accusations, mais les experts de l'ONU ont déclaré qu'il existait des preuves substantielles de la présence de ses forces au Congo.

Les forces de maintien de la paix de la région et de l'ONU ont été invitées à quitter le Congo après que le gouvernement les a accusées de ne pas avoir réussi à résoudre le conflit.

M. Rajasingham a déclaré que les agences humanitaires faisaient de leur mieux pour atteindre les personnes touchées par le conflit, mais il a averti qu'"un énorme afflux de personnes pose des défis qui dépassent ce que nous pouvons faire pour le moment".

"Il faut trouver une solution aux souffrances, aux déplacements, à la perte des moyens de subsistance, à la perte de l'éducation", a-t-il déclaré.