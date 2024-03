Naledi Pandor : "Les Sud-Africains combattant pour Israël seront arrêtés"

La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a déclaré que les citoyens de son pays qui combattent dans les forces armées israéliennes ou à leurs côtés à Gaza seront arrêtés à leur retour, aggravant ainsi le fossé entre les deux nations après que l'Afrique du Sud a porté des accusations de génocide contre Israël devant la plus haute juridiction des Nations unies.

La ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a fait ce commentaire en début de semaine lors d'une manifestation de solidarité avec les Palestiniens à laquelle participaient des représentants du parti sud-africain au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

Elle a également encouragé les gens à manifester devant les ambassades de ce qu'elle a appelé les "cinq principaux soutiens" d'Israël et de son action militaire à Gaza. Elle ne les a pas nommés mais faisait certainement référence aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l'Allemagne, entre autres.

"J'ai déjà publié une déclaration pour alerter les Sud-Africains qui combattent aux côtés ou dans les forces de défense israéliennes : Nous sommes prêts. Lorsque vous rentrerez chez vous, nous vous arrêterons", a déclaré Mme Pandor, sous les applaudissements nourris de l'assistance.

En décembre, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement sud-africain était préoccupé par le fait que certains de ses citoyens ou résidents permanents avaient rejoint les forces de défense israéliennes pour combattre à Gaza et a averti qu'ils pourraient être poursuivis s'ils n'avaient pas reçu l'autorisation de le faire en vertu des lois sud-africaines sur le contrôle des armes.

Les personnes possédant la double nationalité sud-africaine et israélienne pourraient se voir retirer leur nationalité sud-africaine, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Les commentaires de Mme Pandor représentent un durcissement apparent de la position du gouvernement.

On ne sait pas exactement combien de citoyens sud-africains ont combattu pour Israël au cours de la guerre actuelle à Gaza. L'Afrique du Sud compte une population juive importante d'environ 70 000 personnes.

Le gouvernement sud-africain a soutenu le peuple palestinien et critiqué Israël avant même la guerre actuelle.

La question est chère au parti au pouvoir, l'ANC, et à de nombreux Sud-Africains qui, depuis des années, comparent la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie au traitement réservé aux non-Blancs en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, marquée par la ségrégation et l'oppression raciales forcées.

Israël nie l'accusation de l'Afrique du Sud selon laquelle il a appliqué une forme d'apartheid aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, et rejette fermement l'accusation de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice selon laquelle il commet un génocide à Gaza. Le verdict de cette affaire pourrait prendre des années.

Israël a répondu en accusant l'Afrique du Sud d'être un représentant du groupe militant du Hamas qui a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 Israéliens et ramenant 250 otages à Gaza, déclenchant ainsi la guerre.

L'assaut israélien contre Gaza a tué plus de 31 000 Palestiniens, chassé de chez eux la plupart des 2,3 millions d'habitants de l'enclave côtière et provoqué une catastrophe humanitaire, des centaines de milliers de Palestiniens étant au bord de la famine.

Mme Pandor a demandé aux participants au dîner de solidarité avec les Palestiniens de cette semaine de fabriquer des affiches portant la mention "Stop au génocide" et de protester devant les ambassades de ce qu'elle appelle les "cinq principaux soutiens" d'Israël.

"Ne vous contentez pas de venir à ce dîner. Soyez visibles pour soutenir le peuple de Palestine", a-t-elle déclaré.