CIJ : l'Afrique du Sud accuse Israël d'apartheid contre les Palestiniens

L'Afrique du Sud a soutenu mardi devant la plus haute juridiction des Nations unies qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens et que l'occupation par Israël des terres recherchées pour la création d'un État palestinien est "intrinsèquement et fondamentalement illégale". Israël rejette ces allégations.

Les représentants sud-africains s'exprimaient au deuxième jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant de l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël dans les territoires occupés.

"L'Afrique du Sud a une obligation particulière, à la fois envers son propre peuple et envers la communauté internationale, de veiller à ce que les pratiques flagrantes et choquantes de l'apartheid soient dénoncées pour ce qu'elles sont et qu'il y soit mis fin immédiatement", a déclaré l'ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas, Vusimuzi Madonsela, devant le panel de 15 juges internationaux.

Israël rejette les accusations d'apartheid et considère généralement les organes des Nations unies et les tribunaux internationaux comme injustes et partiaux à son égard. Israël ne fait aucune déclaration au cours des audiences, qui se déroulent dans le contexte de la guerre à Gaza qui a tué plus de 29 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L'année dernière, Israël a envoyé un document écrit dans lequel il affirme que les questions posées à la Cour sont préjudiciables et "ne reconnaissent pas le droit et le devoir d'Israël de protéger ses citoyens", ne répondent pas aux préoccupations israéliennes en matière de sécurité et ne reconnaissent pas les accords passés avec les Palestiniens pour négocier "le statut permanent du territoire, les dispositions en matière de sécurité, les colonies et les frontières".

Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza lors de la guerre de 1967 au Proche-Orient. Les Palestiniens veulent créer un État indépendant dans ces trois régions. Israël considère la Cisjordanie comme un territoire contesté et affirme que son avenir doit être décidé dans le cadre de négociations.

Israël a également construit des colonies en Cisjordanie, dont beaucoup ressemblent à des banlieues ou à des petites villes entièrement développées. Ces colonies abritent plus de 500 000 colons juifs, alors qu'environ 3 millions de Palestiniens vivent sur le territoire. Israël a annexé Jérusalem-Est et considère la ville entière comme sa capitale.

La communauté internationale considère à une écrasante majorité que les colonies sont illégales. L'annexion par Israël de Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints les plus sensibles de la ville, n'est pas reconnue au niveau international.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'Israël ne reconnaissait pas la légitimité des discussions à la Cour internationale de justice. Il a qualifié cette affaire de "partie intégrante de la tentative palestinienne de dicter les résultats de l'accord politique sans négociations".

Le représentant sud-africain, Pieter Andreas Stemmet, a déclaré mardi à la Cour que les colonies avaient transformé "la nature temporaire de l'occupation en une situation permanente en violation du droit palestinien à l'autodétermination".

Les arguments juridiques de l'Afrique du Sud ont fait écho à ceux avancés un jour plus tôt par les représentants palestiniens, alors que s'ouvraient six jours d'audience devant la Cour basée aux Pays-Bas. Après l'ouverture des audiences par les Palestiniens, 51 pays et trois organisations internationales au total sont censés s'adresser à la Cour, qui mettra probablement des mois à rendre son avis consultatif.

Les Palestiniens soutiennent que l'occupation militaire israélienne sans limite de durée a violé l'interdiction de conquête territoriale et le droit des Palestiniens à l'autodétermination, et qu'elle a imposé un système de discrimination raciale et d'apartheid.

"Cette occupation est une annexion et une suprématie par nature", a déclaré mardi le ministre palestinien des affaires étrangères, Riad Malki. Il a appelé la Cour à défendre le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à déclarer "que l'occupation israélienne est illégale et doit cesser immédiatement, totalement et inconditionnellement".

L'Afrique du Sud soutient depuis longtemps les Palestiniens. Son parti au pouvoir, le Congrès national africain, compare depuis longtemps les politiques d'Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d'apartheid de la minorité blanche, qui a limité la plupart des Noirs à des "homelands" avant de prendre fin en 1994.

Cela a conduit l'Afrique du Sud à engager une procédure distincte devant la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide lors de son assaut sur Gaza, qui a suivi les attaques meurtrières du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. Lors des audiences en janvier, Israël a fermement rejeté cette allégation. Le conseiller juridique israélien Tal Becker a déclaré que le pays mène une "guerre qu'il n'a pas commencée et qu'il n'a pas voulue".

Il faudra probablement attendre des années avant qu'une décision finale soit rendue dans cette affaire, mais la Cour a émis une ordonnance préliminaire demandant à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide dans le cadre de sa campagne à Gaza.