Soudan : l'ONU s'inquiète d'un embrasement dans la Corne de l'Afrique

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré jeudi au Conseil de sécurité que le conflit au Soudan "a fait des ravages sur le peuple soudanais, mettant en péril l’unité du pays" et qu’il y a maintenant "un risque sérieux" que le conflit puisse déclencher une instabilité régionale d’une ampleur dramatique, du Sahel à la Corne de l’Afrique et à la mer Rouge.

« Nous sommes profondément préoccupés par les appels à armer les civils et les activités de mobilisation populaire dans divers États. Les groupes armés entrent dans la mêlée – au Darfour et dans le Kordofan du Sud », a déclaré M. Guterres. « Tous ces développements dangereux alimentent le feu pour une fragmentation encore plus grave du pays, un approfondissement des tensions intra et intercommunautaires et une recrudescence de la violence ethnique. »

Selon Guterres, « Il est temps de faire taire les armes et d’augmenter le volume pour la paix. »

La crise humanitaire au Soudan « atteint des proportions colossales », car « la moitié de la population – quelque 25 millions de personnes – a besoin d’une aide vitale, selon António Guterres.

« Le Soudan est maintenant le foyer de la plus importante crise de déplacement interne au monde, avec 6,3 millions de personnes cherchant à se réfugier dans le pays depuis le début du conflit. Et 1,7 million d’autres personnes ont fui vers les pays voisins, a déclaré António Guterres.

Les Nations unies et les partenaires humanitaires font tout pour endiguer cette souffrance, mais font face à des défis majeurs dans leurs tentatives de ravitailler des millions de personnes dans le besoin.