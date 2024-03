Soudan : l'ONU appelle à un cessez-le-feu pour le Ramadan

Le Conseil de sécurité des nations unies a appelé vendredi les protagonistes de la crise au Soudan à observer un cessez-le-feu à l’approche du mois sacré du ramadan qui doit débuter lundi. La résolution portée par le Royaume-Uni a été votée par 14 membres. Seule la Russie s’est abstenue.

"Nous exhortons les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à répondre à cet appel international uni en faveur de la paix et à faire taire les armes. Nous exhortons également les parties belligérantes à instaurer la confiance et à rechercher une solution durable au conflit par le dialogue", a déclaré James Kariuki, représentant permanent adjoint auprès des Nations unies, Royaume-Uni.

Une solution pacifique devenue nécessaire alors que le conflit s’enlise. Selon le bureau humanitaire des Nations unies, 8,3 millions de personnes ont été déplacées par les combats entre le gouvernement et les paramilitaires, la moitié des 51 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide.

"Il est important que ce Conseil ait parlé d'une seule voix pour condamner la violence, exiger un cessez-le-feu et appeler les parties à lever les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle. Nous prenons acte de l'annonce faite cette semaine selon laquelle le gouvernement soudanais a accepté une voie d'accès transfrontalière par voie terrestre depuis le nord du Tchad et une voie d'accès par voie aérienne, mais cela est insuffisant. Pour répondre aux besoins humanitaires urgents de tous les Soudanais, il faut un accès transfrontalier sans entrave à partir de plusieurs points d'entrée dans les régions les plus dévastées du Soudan", a souligné Robert A. Wood, représentant permanent adjoint auprès des Nations unies, représentant suppléant pour les affaires politiques spéciales, États-Unis.

Le Soudan est plongé dans le chaos depuis avril 2023. L’armée du général Abdel Fattah al- Burhan, et les forces paramilitaires du général Hamdan Dagalo se battent pour le pouvoir. Antonio Guterres a mis en garde jeudi, contre la menace qui plane sur l’unité du pays. Une année après le début des hostilités, la crise pourrait provoquer une instabilité régionale d'une ampleur dramatique a fait savoir le patron de l’ONU.