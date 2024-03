Zimbabwe : les USA imposent des sanctions contre le clan Mnangagwa

Les États-Unis ont sanctionné lundi le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, sa Première dame et d'autres représentants du gouvernement pour leur implication présumée dans des affaires de corruption et de violation des droits de l'homme.

Le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor a imposé des sanctions à trois entités et 11 personnes, dont les Mnangagwa, le vice-président Constantino Chiwenga et le général de brigade à la retraite Walter Tapfumaneyi.

M. Mnangagwa est accusé, entre autres, d'avoir protégé des trafiquants d'or et de diamants qui opèrent au Zimbabwe, d'avoir ordonné à des fonctionnaires de faciliter la vente d'or et de diamants sur des marchés illicites et d'avoir accepté des pots-de-vin en échange de ses services.

Le président Joe Biden a également signé lundi un décret qui met fin à l'urgence nationale au Zimbabwe et révoque les sanctions spécifiques à ce pays. L'administration s'appuie à présent sur un décret de l'ère Trump qui met en œuvre la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme dans le monde pour prendre ces sanctions.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que les changements apportés au régime de sanctions contre le Zimbabwe "visent à clarifier ce qui a toujours été vrai : nos sanctions ne sont pas destinées à cibler le peuple zimbabwéen".

"Aujourd'hui, nous recentrons nos sanctions sur des cibles claires et spécifiques : le réseau criminel de fonctionnaires et d'hommes d'affaires du président Mnangagwa qui sont les principaux responsables de la corruption ou des violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple zimbabwéen".

Le porte-parole du gouvernement zimbabwéen, Nick Mangwana, a tweeté en réponse aux sanctions que "tant que les hauts dirigeants sont sous sanctions, nous sommes tous sous sanctions. Et si les membres de Corporate Zimbabwe sont sous sanctions, nous sommes sous sanctions".

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré dans un communiqué que ces désignations "s'inscrivent dans le cadre d'une politique de sanctions plus fortes et plus ciblées à l'égard du Zimbabwe que les États-Unis sont en train de mettre en œuvre".

"Des individus clés, y compris des membres du gouvernement du Zimbabwe, portent la responsabilité de ces actions, notamment le pillage des caisses de l'État qui prive les Zimbabwéens de ressources publiques", a-t-il ajouté.

M. Mnangagwa a prêté serment pour un second mandat en tant que président du Zimbabwe en septembre dernier.