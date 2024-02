Gaza : plus de 100 personnes tuées lors d’une distribution d’aide

Des corps et des blessés ont été transportés dans un hôpital à Gaza ce jeudi 29 février après que les soldats israéliens ont tiré sur une foule de Palestiniens qui attendaient de l'aide, selon des témoins.

Des images de l'hôpital Al-Shifa montrent des hommes soignés à l'étage de l'établissement. Parmi les blessés se trouvait Kamel Abu Nahel. Il a expliqué qu'on lui avait tiré dessus alors qu'il allait chercher une partie d'aide.

"Après que les soldats israéliens ont cessé de tirer, nous sommes retournés chercher notre aide. Le temps que je prenne de la farine et des conserves et que je les descende du camion, ils nous ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus et le chauffeur du camion est parti en me roulant sur la jambe. J'e me suis énervé. Si vous voulez nous apporter de l'aide de cette façon, autant ne rien apporter", a déclaré le blessé.

Cette attaque a fait 280 blessés et plus de 100 morts, ce qui porte le nombre de morts à plus de 30 000 depuis le début de la guerre, selon les autorités sanitaires.

Les organisations humanitaires affirment qu'il est devenu pratiquement impossible d'apporter une aide humanitaire dans la majeure partie de la bande de Gaza en raison de la difficulté de coordination avec l'armée israélienne, des hostilités en cours et de l'effondrement de l'ordre public, les foules de personnes désespérées se ruent sur les convois d'aide.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle examinait les rapports concernant la frappe de ce jeudi 29 février.