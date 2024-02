Kenya : début de l'assemblée de l'ONU pour l'environnement

Cette semaine à Nairobi au Kenya se tient la sixième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement.

Ces pourparlers ont pour but de mettre en lumière les dangers qui menacent la planète dans son ensemble et de prendre des mesures préventives pour empêcher sa dégradation.

L’UNEA-6 se déroulera jusqu’au vendredi 1ermars.

"Si nous polluons trop nos cours d'eau, si nous surpêchons dans nos océans ou si les plastiques se retrouvent dans les océans, même s’ils ne viennent peut-être pas du Kenya, ils pourraient assurément s'échouer sur les côtes kenyanes. Le fait est que la seule façon de résoudre certains de ces problèmes est de parler ensemble. Et parler ensemble, est la définition même du multilatéralisme" a déclaré Inger Andersen, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

La plupart des discussions de l'UNEA-6 aborderont la manière dont la triple crise planétaire enracine la pauvreté et creuse le fossé entre les riches et les pauvres.

Mais le principal point à l'ordre du jour est la manière dont le multilatéralisme peut contribuer à résoudre les problèmes liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution.

"Ce que nous devrions attendre de l'UNEA-6, ce sont des gens, des décideurs qui regardent vers l'horizon, qui sont conscients de ce qui nous attend et qui pourrait potentiellement endommager notre planète, et qui prennent des mesures préventives pour éviter tout cela. Et les dommages qui sont déjà là, prendre des décisions, contre ces dommages, et de sorte que nous puissions, en fait, vivre sur une planète durable et saine.", a-t-elle ajouté.

L'UNEA est le principal organe décisionnel mondial en matière d'environnement et regroupe les 193 États membres des Nations unie

Des dirigeants mondiaux et plus de 5 000 représentants de gouvernements, de la société civile et du secteur privé sont attendus.