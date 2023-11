Le Kenya vise plus de 10% de couverture forestière pour l'environnement

La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7 %, mais le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars américains pour l'exercice en cours, afin d'augmenter la couverture forestière à plus de 10 %.

Felix Koskei, chef de cabinet et chef de la fonction publique, a encouragé les habitants de Nairobi à planter des arbres pour atteindre l'objectif de 30 % de couverture forestière dans la capitale.

"Nous avons un objectif de 15 milliards d'arbres en dix ans, ce qui signifie que nous devrions planter 1,5 milliard d'arbres par an. Le comté de Nairobi doit planter entre 10 et 15 millions d'arbres en dix ans. Nous devons être sur le terrain, jouer notre rôle et faire partie de l'histoire qui permettra non seulement de faire passer la forêt ou la couverture forestière de 12,3 % aujourd'hui à 30 % dans dix ans."

Le changement climatique aggrave les sécheresses dans la Corne de l'Afrique, où les pluies ont manqué pendant cinq saisons consécutives.

Michael Kisangi, PDG de Sol of Africa Tours and Travel, explique que les arbres sont un élément essentiel de la faune et de la flore du pays.

"C'est une excellente occasion pour tout le monde, même pour les Kényans, de planter des arbres parce que nous devons prendre soin de notre environnement, surtout ici, dans le parc, qui est l'endroit le plus important, parce que c'est là que se trouve la faune et que les arbres font partie de la nature. Nous prenons donc soin de l'environnement, et il est certain qu'il nous le rendra".

Le Kenya continue de souffrir de l'exploitation et du commerce illégaux d'un grand nombre de ses forêts, qui sont essentielles pour les zones de captage d'eau du pays.

Les arbres stockent le carbone, l'un des principaux facteurs du réchauffement climatique.

En revanche, la déforestation accélère le changement climatique : elle interrompt la photosynthèse des plantes, de sorte que les arbres n'absorbent plus de carbone.

En outre, elle s'accompagne souvent de brûlages, qui libèrent une grande quantité de dioxyde de carbone.

Le président kényan, William Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022.

Ses projets ont été salués par le roi Charles III, qui s'est rendu au Kenya la semaine dernière pour sa première visite dans un pays africain depuis son accession au trône l'année dernière.