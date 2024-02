Au Kenya, la bataille pour protéger les pangolins

Dans les régions reculées de l'Afrique, les pangolins, ces créatures solitaires et nocturnes, sont rarement observés en plein jour. Leur existence devient de plus en plus précaire alors que leurs habitats sont grignotés par l'expansion humaine et que, dans certaines régions, ils sont traqués par des trafiquants.

Ces mammifères sont prisés pour leurs écailles, utilisées dans la médecine traditionnelle, et leur chair est considérée comme un mets délicat dans certains pays. Bien que protégés par des lois internationales, les pangolins sont aujourd'hui considérés comme menacés d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Trois des espèces sont répertoriées comme étant en danger critique.

En effet, les scientifiques et les défenseurs de la nature au Kenya craignent que le destin des pangolins ne soit le même que celui du rhinocéros blanc du Nord, dont seules deux femelles sont connues pour exister sur Terre.

Le Kenya abrite trois espèces de pangolins : le pangolin arboricole, le pangolin de Temminck et le pangolin terrestre géant. Bernard Agwanda, chercheur pour les Musées Nationaux du Kenya, travaille sur des méthodes de suivi du nombre de pangolins braconnés, afin de soutenir les poursuites judiciaires contre les braconniers.

Le projet consiste à identifier les espèces de pangolins, leur origine et à estimer le nombre de pangolins saisis à partir de l'étude de leurs écailles. "Nous avons sacrifié un pangolin pour comprendre comment les écailles perdent leur poids, et ainsi, lorsque vous êtes trouvé à l'aéroport avec une valise ou un sac d'écailles de pangolin, nous pouvons déterminer combien de pangolins sont dans ce sac ou combien de pangolins avez-vous tués, en retirant les écailles et en essayant de les vendre ou de les exporter", explique Agwanda.

Alors que les méthodes de conservation conventionnelles ont du mal à fonctionner, Agwanda suggère de dédier des conservatoires, d'environ 10 hectares chacun, ce qui pourrait offrir une bouée de sauvetage. "L'élevage traditionnel de pangolins, dans des zoos et des confinements, n'a pas fonctionné et avec le taux d'exploitation de la nature, nous manquons également de temps. Nous pourrions nous retrouver dans la même situation que celle du rhinocéros blanc du Nord ou des rhinocéros en général", prévient-il.

Le Projet Pangolin, une organisation non gouvernementale fondée en 2019, collabore avec des propriétaires fonciers dans la forêt de Nyakweri, faisant partie de l'écosystème du Grand Mara, pour créer des espaces sûrs pour les pangolins. L'organisation s'attaque au conflit entre les pangolins et les agriculteurs, qui ont érigé des clôtures électriques constituant une menace significative pour ces créatures insaisissables.

Beryl Makori, responsable des programmes et de l'habitat au sein du Projet Pangolin, explique : "Traditionnellement, la communauté masaï possédait des parcelles de terre, mais récemment, cette zone a été délimitée et chacun s'est vu remettre son titre de propriété. Tout le monde a alors construit une clôture électrique autour de sa parcelle de terre. Les pangolins ne le savent pas, ils viennent, ils se font électrocuter et la seule défense qu'ils ont est de se rouler en boule. Ils le font et se font électrocuter continuellement jusqu'à leur mort."

La conservation est particulièrement importante ici, car la forêt de Nyakweri abrite la seule population connue de pangolins terrestres géants au Kenya. L'écosystème de la forêt de Nyakweri n'est pas officiellement protégé et fait face à une perte d'habitat due à la délimitation des terres. Afin d'atténuer cela, le Projet Pangolin, en collaboration avec le Service de la Faune Sauvage du Kenya, introduit le Programme de Location d'Habitat, permettant aux agriculteurs de coexister avec les pangolins sans détruire leur habitat.

Les propriétaires de terres sont encouragés à modifier les clôtures électriques pour éviter l'électrocution des pangolins. Joseph Obiki, propriétaire de bétail, explique qu'il "ignorait le danger que représentait la clôture électrique pour les pangolins, j'ai agi après avoir appris les dommages potentiels. J'ai lancé des efforts de conservation et déconnecté les fils du bas pour protéger ces créatures uniques".

Malgré les défis, la Confiance de Conservation de la Forêt de Nyakweri a été établie par 23 propriétaires terriens, couvrant près de 2 020 hectares, pour protéger les habitats des pangolins. Peter Ole Tompoi, président de la Confiance de Conservation de Nyakweri Kimintet, affirme que le pangolin revêt une importance culturelle importante pour les habitants locaux. Il déclare : "Les pangolins sont également uniques, car lorsqu'un bovin ou ses petits meurent de temps en temps, alors lorsque vous obtenez l'échelle du pangolin et que vous les attachez autour de leur cou ou autre, nous croyons que la vache gardera leurs petits, même les êtres humains. Ainsi, les pangolins sont très importants pour nous et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas simplement tuer comme ça."

Les scientifiques utilisent des pièges photographiques pour collecter des données précieuses pour la conservation, mais cela pose également des défis, car les balises de suivi sont coûteuses et peuvent être facilement délogées et perdues. Joshua Omele, expert en surveillance des pangolins, déclare : "Nous avons perdu tellement de balises depuis. C'est l'un des plus grands défis. Un pangolin peut aller jusqu'à environ un mois avec une seule balise, puis elle disparaît et c'est une grande perte."

Dans l'équilibre délicat entre les besoins humains et la conservation des pangolins, le Kenya s'efforce de veiller à ce que ces mammifères écailleux continuent de parcourir les étendues sauvages africaines. Mais le temps presse, comme le prévient Beryl Makori : "Avec les pressions de la perte d'habitat et de la clôture, qui est la principale menace pour ces pangolins, nous n'avons que trois à cinq ans pour prendre des mesures majeures, sinon nous les perdrons tous."

Le braconnage n'est pas le principal problème ici dans la forêt de Nyakweri. Philemon Chebet, gardien en chef du Service kényan de la faune sauvage à la station de Trans Mara, déclare : "Le braconnage des pangolins dans cette forêt de Nyakweri est minimal et principalement nous avons une menace de pangolin ici avec les clôtures qui se dressent et les activités humaines. Sinon, pour le braconnage, c'est très minimal et nous n'avons pas eu beaucoup de cas de braconnage d'écailles de pangolin dans cette région."

Chebet déclare qu'une tâche importante des gardiens est d'éduquer les habitants locaux sur la situation difficile du pangolin afin qu'ils s'investissent dans l'aide à la survie de la créature. La Journée mondiale du Pangolin est marquée le 17 février.