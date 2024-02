Berlinale 2024 : Lupita Nyong'o, première présidente africaine du jury international

L'actrice oscarisée Lupita Nyong'o est entrée dans l'histoire du Festival du film de Berlin en devenant la première personnalité africaine à présider son jury international.

Le panel dirigé par la mexico-kenyane a été officiellement présenté jeudi 15 février. Travailleront à ses côtés, les réalisateurs Ann Hui, Petzold et Albert Serra; l'écrivaine ukrainienne Oksana Zabuzhko ainsi que Brady Corbet et Jasmine Trinca, acteurs et réalisateurs.

La native de Mexico succède à l'américaine Kristen Stewart.

Avec un projet de podcast en cours et forte de ses passages devant et derrière la caméra, Lupita Nyong'o s'essaye à Berlin à un nouvel exercice.

C'est avec une certaine émotion qu'elle a fait ses premiers pas de président de jury.

"C'est un honneur d'être ici, une vraie joie," a-t-elle confié lors de la conférence de presse qui ouvrait la 74eme Berlinale.

"C'est la première fois que je prends part au festival international du film de Berlin. Je suis profondément honorée d'en être la présidente cette année."

"C'est une occasion de découvrir des films venus du monde entier. Ici, la sélection est vraiment riche et permet de voir des perspectives du monde entier. J'ai la chance de vivre cela avec des artistes prolifiques, pour qui j'ai une grande estime et qui ont bien plus d'expérience que moi dans ce domaine.

C'est donc pour moi une chance, une opportunité d'en apprendre plus sur le monde du cinéma et de le célébrer."

Le jury international du festival du film de Berlin jugera 20 films en lice pour les Ours d'or et d'argent qui seront décernés le 24 février.

Le drame belgo-irlandais "Small Things Like These" de Tim Mielants a ouvert 10 jours de projections de films.

Une actrice qui incarne une certaine idée du cinéma

Lupita Nyong'o est la première personnalité africaine à diriger le jury international d'une Berlinale.

Depuis 1956, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France ont donné au jury international la majorité de ses présidents.

D'après les directeurs du Festival Mariëtte Rissenbeek et Carlo Chatrian la productrice mexicano-kényane incarne une certaine idée du septième art.

"Lupita Nyong'o incarne ce que nous aimons dans le cinéma : la polyvalence qui permet de participer à des projets différents qui sont destinés à des audiences différentes ; et la constance, en demeurant fidèle à une idée qui peut être identifiée dans les personnages qu'elle joue, aussi différents qu'ils puissent paraître," avaient-ils estimé à l'annonce de la nomination de Nyong'o.

Depuis son Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle obtenu en 2014, la quadragénaire s'est illustrée dans des genres différents. L'horreur avec "Us", en passant par le Marvel "Black Panther", le film biographique "Queen of Katwe" et la littérature jeunesse avec "Sulwe".

La diplômée de Yale, a reçu plus d'une centaine de distinctions en plus de dix ans de carrière.

L'Afrique dans la course pour l'Ours d'or et d'argent grâce à Meryam Joobeur, Mati Diop et Abderrahmane Sissako

Le programme de la compétition de la 74eme Berlinale :

"Small Things Like These" de Tim Mielants

"Another End" de Piero Messina

"Architecton" de Victor Kossakovsky

"Black Tea" d'Abderrahmane Sissako (Mauritanie)

"La Cocina" d'Alonso Ruizpalacios

"Dahomey" de Mati Diop (France-Sénégal)

"A Different Man" d'Aaron Schimberg

"L'Empire" de Bruno Dumont

"Gloria ! de Margherita Vicario

"Hors du Temps" d'Olivier Assayas

"In Liebe, Eure Hilde (De Hilde, avec amour) d'Andreas Dresen

"Keyke mahboobe man (Mon gâteau préféré)" de Behtash Sanaeeha et Maryam Moghaddam

"Langue Etrangère" de Claire Burger

"Me el Ain (À qui j'appartiens)" de Meryam Joobeur (Canada-Tunisie)

"Pepe" de Nelson Carlos De Los Santos Arias

"Shambhala" de Min Bahadur Bham

"Sterben" de Matthias Glasner

"Des Teufels Bad (Le bain du diable)" de Severin Fiala et Veronika Franz

"Vogter (Fils)" de Gustav Moller

"Yeohaengjaui pilyo (Les besoins d'un voyageur) de Hong Sangsoo

Le festival du film de Berlin a été créé en 1951. C'est en 1956 qu'il est reconnu par la Fédération internationale des associations des producteurs de films (FIAPF). Il établit alors son jury international d'experts.

Tout comme le Festival de Cannes et la Mostra de Venise, la Berlinale est considérée comme un festival de cinéma majeur. Elle est traditionnellement présentée comme la plus politique.