RDC : les 2 employés de Kenya Airways libérés après 2 semaines

La République démocratique du Congo (RDC) a libéré deux employés de Kenya Airways détenus pendant deux semaines dans le cadre d'un différend sur une cargaison, a déclaré lundi le ministère kenyan des affaires étrangères.

La détention des employés avait conduit Kenya Airways à suspendre ses vols vers la RDC, mais la compagnie aérienne publique a déclaré que les vols reprendraient mercredi.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle avait rejeté la cargaison parce qu'elle n'avait pas les documents requis. La nature de la cargaison, qualifiée de "précieuse", n'a pas été divulguée.

L'armée congolaise avait arrêté les employés des bureaux de la compagnie aérienne dans l'aéroport principal de la capitale, Kinshasa. Un tribunal militaire a accédé à la demande de libération de la compagnie aérienne, mais les militaires ont continué à les détenir.

Le Kenya et la RDC entretiennent des relations cordiales, le Kenya participant aux missions de maintien de la paix soutenues par l'ONU au Congo. L'ambassade du Kenya au Congo a négocié la libération des employés, a déclaré le secrétaire principal du ministère des Affaires étrangères, Korir Singoei.

Les collègues et les fonctionnaires de l'ambassade n'ont eu droit qu'à quelques minutes d'entretien avec ces deux personnes. M. Singoei a rencontré la famille de l'un des employés détenus et l'a assurée que son fils serait en sécurité et "traité équitablement" par les autorités congolaises.