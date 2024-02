Le changement climatique aggrave les invasions de criquets pèlerins

Des vents et des pluies extrêmes peuvent entraîner des invasions de criquets pèlerins plus importantes et plus graves, le changement climatique causé par l'homme étant susceptible d'intensifier les conditions météorologiques et d'augmenter les risques d'invasions, selon une nouvelle étude.

Le criquet pèlerin - une espèce à cornes courtes que l'on trouve dans certaines régions sèches du nord et de l'est de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud - est un insecte migrateur qui se déplace en essaims de millions d'unités sur de longues distances et endommage les cultures, provoquant famine et insécurité alimentaire. Un essaim d'un kilomètre carré comprend 80 millions de criquets qui peuvent, en une journée, consommer des récoltes suffisantes pour nourrir 35 000 personnes. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture le décrit comme "le ravageur migrateur le plus destructeur au monde".

L'étude, publiée mercredi dans Science Advances, indique que ces épidémies seront "de plus en plus difficiles à prévenir et à contrôler" en raison du réchauffement climatique.

Xiaogang He, auteur de l'étude et professeur adjoint à l'université nationale de Singapour, a déclaré que des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves dus au changement climatique pourraient rendre les invasions de criquets plus imprévisibles.

Il espère toutefois que l'étude aidera les pays à comprendre et à traiter "les impacts de la variabilité climatique sur la dynamique acridienne, en particulier dans le contexte de ses répercussions sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire" et appelle à une meilleure coopération régionale et continentale entre les pays et les organisations de lutte pour réagir rapidement et mettre en place des systèmes d'alerte précoce.

Pour évaluer le risque d'invasion de criquets pèlerins en Afrique et au Moyen-Orient et le lien avec le changement climatique, les scientifiques ont analysé les incidents liés aux invasions de criquets pèlerins de 1985 à 2020 à l'aide de l'outil de données Locust Hub de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ils ont créé et utilisé un cadre axé sur les données pour examiner les schémas des insectes afin de déterminer les causes possibles des pullulations sur de longues distances.

Ils ont constaté que 10 pays, dont le Kenya, le Maroc, le Niger, le Yémen et le Pakistan, ont connu la majorité des invasions de criquets parmi les 48 nations touchées.

La pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans a frappé l'Afrique de l'Est en 2019 et 2020, lorsque les insectes ont ravagé des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles et endommagé les cultures, les arbres et d'autres types de végétation, ce qui a eu un impact sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.

Elfatih Abdel-Rahman, scientifique au Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, qui n'a pas participé à l'étude, a déclaré que les invasions généralisées de criquets pèlerins dues au changement climatique menaceront les moyens de subsistance dans les régions touchées en raison de la réduction de la production alimentaire et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires.

Les chercheurs ont également constaté un lien étroit entre l'ampleur des invasions de criquets pèlerins et les conditions météorologiques et terrestres telles que la température de l'air, les précipitations, l'humidité du sol et le vent. Les criquets pèlerins sont plus susceptibles d'infester les zones arides qui reçoivent des pluies soudaines et extrêmes, et le nombre d'insectes dans un foyer est fortement influencé par les conditions météorologiques.

El Nino, un phénomène climatique récurrent et naturel qui affecte les conditions météorologiques dans le monde entier, a également été fortement lié à des invasions de criquets pèlerins plus importantes et plus graves.

Douglas Tallamy, professeur d'entomologie à l'université du Delaware, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré que les conditions météorologiques et les précipitations irrégulières provoquaient des poussées de végétation et alimentaient donc l'énorme croissance des populations de criquets.

"À mesure que cette variabilité augmente, il est logique de prédire que les invasions de criquets pèlerins augmenteront également", a déclaré Douglas Tallamy.

L'étude est "un nouvel exemple de ce qui devrait être un signal d'alarme très fort : les sociétés du monde entier doivent s'unir pour réduire le changement climatique et ses impacts, mais aussi pour mettre en œuvre des stratégies en réponse à des événements mondiaux tels que les menaces croissantes de criquets pèlerins", a déclaré Paula Shrewsbury, professeur d'entomologie à l'université du Maryland. Mme Shrewsbury n'a pas participé à l'étude.

L'étude a montré que des endroits particulièrement vulnérables comme le Maroc et le Kenya restent à haut risque, mais que les habitats du criquet pèlerin se sont étendus depuis 1985 et prévoit qu'ils continueront à croître d'au moins 5% d'ici la fin du 21e siècle, sans doute vers l'ouest de l'Inde et l'ouest de l'Asie centrale.

Elle donne l'exemple du Rub' al Khali, ou quartier vide, un désert situé dans le sud de la péninsule arabique, comme un endroit historiquement peu fréquenté par les invasions de criquets pèlerins, mais qui est ensuite devenu un point chaud. Le désert a connu des invasions de criquets en 2019 après une reproduction incontrôlée à la suite de cyclones, qui ont rempli le désert de lacs d'eau douce.

Les grandes invasions de criquets peuvent avoir un impact financier considérable. Selon la Banque mondiale, la lutte contre une invasion de criquets en Afrique de l'Ouest entre 2003 et 2005 a coûté plus de 450 millions de dollars. L'épizootie avait causé des dégâts aux cultures estimés à 2,5 milliards de dollars.

Les pays touchés par les invasions de criquets pèlerins sont déjà aux prises avec des phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, et l'escalade potentielle des risques liés aux criquets pèlerins dans ces régions pourrait exacerber les défis existants, a déclaré l'auteur de la recherche, M. Xiaogang.

"Si l'on ne s'attaque pas à ces risques, les systèmes de production alimentaire pourraient être mis à rude épreuve et la gravité de l'insécurité alimentaire mondiale s'aggraverait", a-t-il ajouté.