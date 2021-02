Le Kenya menacé par une nouvelle invasion de criquets

Le Kenya confronté une nouvelle fois à une invasion dévastatrice des criquets pèlerins. Le phénomène touche plusieurs pays de la corne de l’Afrique.

Les Nations Unies avertissent, environ 3, 5 millions de personnes dans la région pourraient être touchées. Les fermiers sont amers.

"Ils vont tout finir, regardez ce maïs, il ne restera plus rien dans quelques jours. Nous avions de l'herbe pour nourrir notre bétail, mais il n'en reste plus rien, les criquets ont tout fini, tout est sec. ", se plaint Jane Gatumwa, une agricultrice kenyane.

Et la saison des pluies à venir au Kenya aggrave la menace.

"Alors que le Kenya se dirige vers la saison des pluies, nous avons maintenant des essaims immatures. Si l'un de ces petits essaims nous échappe et pénètre dans des zones de reproduction potentielles, c'est une réinfestation. Chaque essaim est donc important en ce moment, et chaque essaim affecte les moyens d'existence s'il se retrouve dans les cultures. Il est donc important que nous nous occupions de chacun d'entre eux. Mais je suppose que l'une des choses les plus importantes est que nous ne voulons pas d'une nouvelle infestation", explique Batian Craig, directeur de 51 51 Degrees.

La menace persiste. Regroupés en gigantesques essaims, les criquets dévorent toute la végétation sur leur passage. Une mauvaise nouvelle pour un pays dont l’agriculture à elle seule, représente 34 % du produit intérieur brut.

"Quand on regarde l'ampleur du problème, c'est bien plus qu'une épidémie et c'est une recrudescence. Il s'agit donc du deuxième niveau d'infestation intermédiaire, qui s'étend dans toute la région, du Soudan à la Somalie et au Kenya. Il y a donc huit, neuf pays dans la région et ensuite au Yémen où nous avons une infestation massive de criquets pèlerins depuis maintenant 18 mois.", souligne Cyril Ferrand, responsable du service résilience au bureau Afrique de l’est de la FAO.

La bataille contre les essaims est loin d'être gagnée. L’année dernière, la FAO avait estimé à 76 millions de dollars, le coût d’un plan de lutte contre les criquets.