Ouganda : la reinsertion scolaire de mères-adolescentes

À 25 pour cent, le taux de grossesses chez les adolescentes en Ouganda reste l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne.

Beaucoup de ces filles sont censées aller à l’école – mais se voient parfois refuser la possibilité de se réinscrire même lorsque la politique le leur permet.

L'Ouganda a l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Afrique subsaharienne, et il est encore plus élevé dans certaines des régions les plus pauvres du Nord, où vivent de nombreuses communautés de réfugiés.

Les experts attribuent cela à une moindre protection parentale… mais aussi à une mauvaise éducation et à un manque de mesures préventives.

Et bien que la politique gouvernementale autorise les filles à assister aux cours lorsqu'elles sont enceintes et après l'accouchement... 34 % d'entre elles ne le font pas.

Certaines de ces filles sont contraintes à des mariages précoces par leurs parents.

Campagnes en faveur de l'abstinence et de l'éducation sexuelle

Le gouvernement affirme que nombre de ces filles sont ridiculisées et victimes de discrimination, ce qui entraîne un taux d'abandon scolaire élevé.

Une proposition du ministère de la Santé visant à introduire des soins contraceptifs chez les adolescentes a été critiquée comme étant taboue par les législateurs........

Au lieu de cela, des campagnes en faveur de l'abstinence et de l'éducation sexuelle dans les écoles sont lancées – mais cela ne semble pas fonctionner.