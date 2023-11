Kenya : mobilisation interdite en marge de la visite de Charles III

La police kenyane a interdit mercredi une nouvelle fois à un groupe d'activistes de manifester pour protester contre la visite du roi Charles III au Kenya.

Faute de pouvoir le faire dans la rue, une trentaine de membres de la coalition baptisée "Social Justice Network" ont brièvement entonné des chants anti-britanniques, confinés dans leurs locaux.

Juliet Wanjira, militante de Mathare Social Justice, explique sa démarche : "_Ce que nous voulons, c'est que le roi Charles dise : nous présentons nos excuses à la population kenyane, aux descendants et aux générations qui ont souffert des atrocités et de la barbarie commises par les Britanniques pendant leur règn_e".

Depuis l'indépendance du Kenya en 1963, l'ancienne puissance coloniale britannique a conservé une base militaire dans le pays, la BATUK, l'Unité de formation de l'armée britannique au Kenya. Cette base est au coeur de controverses récurrentes, entre accusations de viols, de meurtres et de mutilation des populations locales.

La jeune femme ajoute : "Toutes les terres appartenant aux Britanniques devraient être rendues au peuple kenyan et nous voulons aussi que la BATUK quitte nos terres. La BATUK doit partir."

"Les Kenyans de Laikipia les ont accueillis chaleureusement, et voilà qu'ils les soumettent, les dominent, les traitent comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone dans leur propre pays…", s'insurge la militante.

A Nairobi, des camions de policiers ont patrouillé toute la journée pour empêcher les rassemblements.

Pour Herman Manyora, analyste politique, il ne faut pas museler l’opinion publique mais plutôt blâmer les dirigeants africains qui ont un rôle à jouer dans le devoir de mémoire.

"Je ne blâme pas les Britanniques. Je blâme les dirigeants africains qui sont soumis aux Britanniques et aux Français. Pourquoi sont-ils soumis à ces derniers ? Parce qu'ils ravagent leurs propres pays, ils violent leurs propres pays, ils volent leurs propres pays. Ils cherchent donc la reconnaissance et la protection. Si vous n'entreteniez pas ce genre de relations avec les Britanniques et les Français, vous pourriez leur dire que vous êtes un État souverain. Mais parce que vous êtes soumis, vous les considérez comme des dieux". a-t-il déclaré.

Le Kenya célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance. Il a entretenu des relations étroites, mais parfois difficiles, avec la Grande-Bretagne après la longue lutte contre le régime colonial, parfois connue sous le nom de rébellion des Mau Mau, au cours de laquelle des milliers de Kényans ont trouvé la mort.