La menace terroriste islamiste très forte en Afrique, selon l'ONU

La menace terroriste d'Al-Qaïda, du groupe État islamique et de leurs affiliés reste élevée dans les zones de conflit en Afrique et en Afghanistan - et les niveaux de menace ont augmenté dans certaines régions, y compris l'Europe, ont déclaré les experts de l'ONU dans un nouveau rapport.

Le groupe d'experts a déclaré dans ce rapport de 23 pages que la relation entre les dirigeants talibans de l'Afghanistan et Al-Qaïda reste étroite, et des États membres anonymes signalent que "la forte concentration de groupes terroristes" dans le pays compromet la situation de la sécurité dans la région.

La plus grande menace en Afghanistan vient toujours de l'État islamique "avec sa capacité à se projeter dans la région et au-delà", ont déclaré les experts dans le rapport au Conseil de sécurité de l'ONU couvrant la période jusqu'au 16 décembre 2023, qui a été distribué mercredi. Au niveau régional, ils ont souligné une succession d'attaques en Iran et au Pakistan voisins et des menaces dans les pays d'Asie centrale.

Le groupe d'experts a toutefois indiqué que si aucun des groupes affiliés à Al-Qaïda n'a retrouvé la capacité de lancer des opérations de longue portée, "ils nourrissent des ambitions mondiales". Il a également indiqué que "des efforts secrets et calibrés visant à reconstituer des capacités" ont été signalés.

Le groupe État islamique s'est séparé d'Al-Qaïda il y a plus de dix ans et a attiré des partisans du monde entier, malgré sa défaite en Irak en 2017 et en Syrie deux ans plus tard. Le groupe d'experts a déclaré que la force combinée de l'EI dans les deux pays se situe toujours entre 3 000 et 5 000 combattants. En Irak, ils mènent "une insurrection de faible intensité avec des cellules terroristes secrètes", tandis qu'en Syrie, les attaques se sont intensifiées depuis novembre, ont indiqué les experts.

Le groupe d'experts a déclaré que le retard de trois mois dans la désignation du chef actuel de l'EI, Abu Hafs al-Hashemi al-Qurayshi, après la mort au combat de son prédécesseur peu connu, "est jugé révélateur des difficultés internes et des défis en matière de sécurité".

Certains pays membres de l'ONU, dont l'identité n'a pas été révélée, ont estimé que la pression exercée par les opérations antiterroristes en Syrie et en Irak soulevait la possibilité que l'État islamique déplace sa direction et son "centre de gravité" vers l'Afrique ou l'Afghanistan, l'Afrique étant le lieu le plus probable, selon les experts.

En Afrique de l'Ouest et au Sahel, "la violence et les menaces se sont de nouveau intensifiées" dans les zones de conflit, suscitant l'inquiétude des États membres de l'ONU. Les experts soulignent "un déficit dans les capacités de lutte contre le terrorisme", que l'État islamique et les groupes affiliés à Al-Qaïda continuent d'exploiter.

"La situation devient de plus en plus complexe avec l'amalgame entre les conflits ethniques et régionaux et l'agenda et les opérations de ces groupes", ont-ils déclaré.

En Afrique de l'Est, le gouvernement somalien poursuit son offensive militaire contre Al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, mais les pays membres de l'ONU estiment qu'en dépit des pertes significatives dues aux frappes aériennes et aux opérations militaires, "Al-Shabab reste résistant". Il compte entre 7 000 et 12 000 combattants et dispose d'un revenu annuel estimé à 100 millions de dollars, provenant principalement de la taxation illégale dans la capitale Mogadiscio et dans le sud de la Somalie.