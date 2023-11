Des ONG dénoncent des crimes de guerre généralisés dans la région du Sahel

Les civils sont de plus en plus souvent tués, enlevés ou maltraités, notamment au Burkina Faso, où les groupes djihadistes se battent depuis de nombreuses années, et au Mali, où les militants et les rebelles ethniques étendent leur influence, ont déclaré Human Rights Watch et Amnesty International.

Les forces de sécurité et les groupes armés commettent des crimes de guerre contre les civils dans la région africaine du Sahel, où les extrémistes et les rebelles se battent de plus en plus pour exercer leur domination et contrôler les ressources au sein des communautés, selon de nouveaux rapports des deux groupes de défense des droits.

Le rapport d'Amnesty a été publié jeudi, tandis que celui de HRW a été rendu public mardi.

S'étendant sur la vaste étendue aride au sud du désert du Sahara, la région du Sahel est un foyer d'extrémisme violent, les groupes armés profitant souvent de la présence limitée ou inexistante du gouvernement et des forces de sécurité pour cibler les communautés sans défense.

Mais le conflit s'est aggravé ces derniers mois et les analystes attribuent cette tendance à l'absence de réformes institutionnelles, à l'échec des efforts de paix ainsi qu'aux coups d'État généralisés des militaires dans des pays comme le Burkina Faso et le Mali. La violence comprend également des crimes de guerre présumés, qui, selon les groupes de défense des droits, sont souvent dissimulés.

Au Mali, les forces armées et les rebelles extrémistes ont tué et maltraité de nombreux civils dans les régions du centre et du nord du pays, accusés de collaborer avec l’une ou l’autre des parties au conflit, a déclaré Human Rights Watch dans son rapport. Les forces de sécurité maliennes sont responsables d'au moins 40 morts civiles, dont près de la moitié étaient des enfants, selon le rapport.

La vie de millions de personnes est « en jeu »

« Les assassinats ciblés de civils par des groupes armés islamistes et l'armée malienne constituent des crimes de guerre qui devraient faire l'objet d'une enquête approfondie et impartiale », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, dans le rapport basé sur des entretiens avec 40 personnes, dont d'autres. plus de 30 témoins.

Les conclusions de HRW ont été communiquées aux ministres de la Justice et de la Défense du Mali, qui n'ont jamais répondu, a indiqué le groupe.

Au Burkina Faso, où HRW avait précédemment accusé l'armée de crimes de guerre, Amnesty a déclaré avoir constaté que le groupe extrémiste Ansaroul Islam et d'autres groupes armés tuaient et enlevaient des femmes et des filles, tout en perturbant également les infrastructures clés des communautés pour mener des « sièges brutaux ». .»

« Ils ont non seulement imposé des sièges à travers le pays, mais ils ont également tué des milliers de civils et détruit des infrastructures civiles, notamment des ponts et des points d'eau », a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Les tactiques visant à imposer les sièges ont également limité l’accès des habitants à la santé et à l’éducation, forçant une personne sur 12 à travers le pays à fuir son domicile, a indiqué l’organisation.

La vie de millions de personnes est « en jeu » à cause des exactions perpétrées au Burkina Faso, a déclaré Amnesty, tout en appelant la communauté internationale à intensifier ses efforts pour garantir que « les responsables des crimes de guerre et des violations des droits humains soient traduits en justice ». tenu pour responsable. »