Corée du Sud : la commercialisation de viande de chien bientôt interdite

Le Parlement sud-coréen a adopté mardi une interdiction historique de la production et de la vente de viande de chien, alors que les appels à l'interdiction se sont multipliés en raison des préoccupations relatives aux droits des animaux et à l'image internationale du pays.

Certains éleveurs de chiens en colère ont déclaré qu'ils avaient l'intention de contester la constitutionnalité du projet de loi et d'organiser des rassemblements de protestation, signe que le débat sur l'interdiction reste vif.

Après une période de grâce de trois ans, le projet de loi rendra l'abattage, l'élevage et la vente de viande de chien pour la consommation humaine illégaux à partir de 2027 et passibles de deux à trois ans de prison. Il ne prévoit aucune sanction pour la consommation de viande de chien.

La consommation de viande de chien, une pratique vieille de plusieurs siècles dans la péninsule coréenne, n'est ni explicitement interdite ni légalisée en Corée du Sud. Elle a longtemps été considérée comme une source d'endurance pendant les chaudes journées d'été. Des enquêtes récentes montrent que plus de la moitié des Sud-Coréens souhaitent l'interdiction de la viande de chien et qu'une majorité d'entre eux n'en consomment plus. Toutefois, un Sud-Coréen sur trois reste opposé à une interdiction, même s'il n'en consomme pas.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi par 208 voix contre 0. Il deviendra loi après avoir été approuvé par le Conseil des ministres et signé par le président Yoon Suk Yeol, des formalités considérées comme telles puisque son gouvernement soutient l'interdiction.

"Cette loi vise à contribuer à la réalisation des valeurs des droits des animaux, qui visent le respect de la vie et une coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux", indique le texte.

Le projet de loi aide les éleveurs de chiens et les autres acteurs du secteur à mettre fin à leurs activités et à passer à des solutions de remplacement. Les détails doivent être précisés par les fonctionnaires, les éleveurs, les experts et les défenseurs des droits des animaux.

Des dizaines de défenseurs des droits des animaux se sont rassemblés à l'Assemblée nationale pour célébrer l'adoption du projet de loi. Ils portaient de grandes photos de chiens, scandaient des slogans et tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "La Corée sans viande de chien arrive".

L'organisation Humane Society International a qualifié l'adoption de la loi d'"histoire en marche".

"Je n'aurais jamais cru voir de mon vivant une interdiction de l'industrie cruelle de la viande de chien en Corée du Sud, mais cette victoire historique pour les animaux témoigne de la passion et de la détermination de notre mouvement de protection des animaux", a déclaré JungAh Chae, directeur général du bureau coréen de HSI.

Les chiens sont également consommés en Chine, au Viêt Nam, en Indonésie, en Corée du Nord et dans certains pays africains. Mais l'industrie de la viande de chien en Corée du Sud a attiré l'attention en raison de la réputation du pays en tant que puissance culturelle et économique. C'est également le seul pays à posséder des élevages de chiens à l'échelle industrielle. La plupart des fermes sud-coréennes élèvent environ 500 chiens, mais l'une d'entre elles, visitée par l'Associated Press en juillet, en comptait environ 7 000.

Les éleveurs ont été extrêmement contrariés par l'adoption du projet de loi. "Il s'agit d'un cas manifeste de violence d'État, car ils portent atteinte à notre liberté de choisir notre métier. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés", déclare Son Won Hak, agriculteur et ancien dirigeant d'une association d'agriculteurs.

Son Won Hak avance que les éleveurs de chiens allaient déposer une requête auprès de la Cour constitutionnelle de Corée et organiser des manifestations. Il a ajouté que les agriculteurs se réuniraient mercredi pour discuter d'autres mesures à prendre.

Il n'existe pas de données officielles fiables sur la taille exacte de l'industrie de la viande de chien en Corée du Sud. Les militants et les agriculteurs affirment que des centaines de milliers de chiens sont abattus pour la viande chaque année.

La campagne contre la viande de chien a reçu un énorme coup de pouce de la part de la Première Dame du pays, Kim Keon Hee, qui a exprimé à plusieurs reprises son soutien à une interdiction. Elle a fait l'objet de critiques acerbes et d'insultes grossières lors de manifestations d'agriculteurs.

La législation ne précise pas clairement comment les éleveurs de chiens et les autres acteurs du secteur seront soutenus. Le ministre de l’Agriculture, Song Mi-ryung, a déclaré mardi que le gouvernement s'efforcerait de formuler des programmes d'aide raisonnables à leur intention.

Ju Yeongbong, un responsable de l'association des éleveurs, a déclaré que la plupart des éleveurs ont entre 60 et 80 ans et espèrent poursuivre leurs activités jusqu'à ce que les personnes âgées, leurs principaux clients, meurent. Mais Ju a déclaré que la législation les "priverait de leur droit de vivre" parce qu'elle n'offrirait finalement qu'une assistance pour le démantèlement de leurs installations et pour les transitions, sans compensation pour l'abandon de leurs chiens.

Selon M. Son, de nombreux éleveurs de chiens âgés sont prêts à fermer leur exploitation si une compensation financière adéquate leur est accordée, en raison de l'image extrêmement négative que le public a de leur métier.

Cheon JinKyung, directrice de Korea Animal Rights Advocates à Séoul, a accusé les éleveurs d'exiger des compensations exagérément élevées. Elle soutient que les compensations basées sur le nombre de chiens possédés par les fermiers ne seraient pas acceptées, mais a reconnu que les paiements constitueraient un problème majeur.

Les citoyens ordinaires sont partagés quant à l'interdiction.

"Les chiens sont différents des vaches, des poulets et des porcs", affirme Kim Myung-ae, une habitante de Séoul âgée de 58 ans. "Pourquoi continuer à manger des chiens alors qu'ils sont aujourd'hui davantage considérés comme des animaux de compagnie que comme de la nourriture ?"

Un autre habitant de Séoul, Jeong Yoon Hee, n'est pas d'accord, estimant que la consommation de viande de chien est une question de choix personnel et de culture alimentaire. "Les chiens sont des chiens, pas des humains", a-t-elle déclaré