Israël : feu vert pour vendre du bœuf cultivé en laboratoire

Une société israélienne a reçu le feu vert préliminaire des autorités sanitaires pour vendre les premiers steaks au monde fabriqués à partir de cellules de bœuf cultivées, et non d'un animal entier. Cette décision fait suite à l'approbation du poulet cultivé en laboratoire aux États-Unis l'année dernière.

Aleph Farms, de Rehovot, en Israël, a reçu le feu vert initial du ministère israélien de la Santé en décembre, a indiqué la société dans un communiqué de presse. L'annonce a été faite mercredi en fin de journée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a qualifié ce développement de "percée mondiale".

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'introduire un "petit steak" cultivé dans les restaurants d'Israël. Le bœuf sera cultivé à partir de cellules dérivées d'un œuf fécondé d'une vache Black Angus nommée Lucy vivant dans une ferme californienne.

Les autorités réglementaires doivent encore approuver les étiquettes de l'entreprise et procéder à une inspection finale, a déclaré Yoav Reisler, d'Aleph Farms. Il faudra ensuite attendre plusieurs mois avant que le produit ne soit servi aux consommateurs.

Aleph Farms rejoint Upside Foods et Good Meat, deux entreprises californiennes qui ont obtenu l'autorisation de vendre du poulet cultivé aux États-Unis en juin. Plus de 150 entreprises dans le monde poursuivent l'objectif de créer de la viande cultivée, ou "cultivée sur cellules", également connue sous le nom de viande cultivée en laboratoire.

Les partisans de ce projet affirment que la création de viande à partir de cellules permettra de réduire considérablement les dommages causés aux animaux et d'éviter l'impact environnemental de la production de viande conventionnelle. Mais l'industrie se heurte à des obstacles tels que des coûts excessifs et la difficulté de produire suffisamment de viande à une échelle suffisamment grande pour que la production soit abordable et rentable.

La viande cultivée est produite dans de grandes cuves en acier à l'aide de cellules provenant d'un animal vivant, d'un œuf fécondé ou d'une banque spéciale de cellules stockées. Les cellules d'origine sont combinées à des nutriments spéciaux pour les aider à se développer en masses ou en feuilles de viande qui sont façonnées en aliments familiers tels que les escalopes ou les steaks.