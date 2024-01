Soudan : pas de pourparlers malgré la promesse de cessez-le-feu des FSR

Le chef paramilitaire soudanais, le général Mohammed Hamdan Daglo, a déclaré jeudi qu'il s'engageait en faveur d'un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre dévastatrice qui a ravagé son pays, même si les combats se poursuivent et qu'il n'y a pas eu de progrès dans les pourparlers de paix proposés entre M. Daglo et le chef militaire soudanais, le général Abdel-Fattah Burhane.

M. Daglo, chef des Forces de soutien rapide, a déclaré dans un communiqué à l'issue d'une réunion à Pretoria avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qu'il avait informé ce dernier des "efforts considérables déployés pour mettre fin à cette guerre".

"J'ai insisté sur notre engagement inébranlable à cesser les hostilités", a déclaré M. Daglo, sans toutefois préciser s'il allait rencontrer M. Burhane, ni quand. Les généraux belligérants ont accepté le mois dernier de se rencontrer en personne et d'entamer des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu, selon le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'IGAD.

Aucune date ni aucun lieu n'ont été annoncés pour ces pourparlers.

Lors de la rencontre de jeudi avec M. Daglo, M. Ramaphosa a déclaré qu'il espérait un "dialogue imminent" entre M. Daglo et M. Burhane et a appelé à un "cessez-le-feu immédiat", a déclaré le porte-parole de M. Ramaphosa, M. Vincent Magwenya.

M. Daglo est en tournée dans les pays africains. Il a rencontré le président kenyan William Ruto mercredi, après des visites en Ouganda, en Éthiopie et à Djibouti.

Les tensions entre les anciens alliés Daglo et Burhane ont débouché sur une guerre totale à la mi-avril dans la capitale soudanaise, Khartoum, et dans d'autres régions du pays. Les combats ont fait plus de 12 000 morts, selon les Nations unies, mais les médecins et les militants affirment que le nombre réel de victimes est plus élevé. Plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer.

Bien que l'on parle d'un cessez-le-feu, le conflit s'est intensifié. Le mois dernier, le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que plus de 500 000 personnes avaient été contraintes de fuir leurs foyers dans la province de Jazeera, devenue un refuge pour les civils après l'attaque et la prise de sa capitale, Wad Madani, par les forces de sécurité soudanaises.

La prise de contrôle de Wad Madani par les forces de sécurité a fait craindre aux habitants de cette ville qu'elles n'y commettent des atrocités, comme elles sont accusées de le faire à Khartoum et dans la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan.

Le département d'État américain a déclaré que les forces de sécurité soudanaises et l'armée soudanaise avaient commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité au cours du conflit qui dure depuis neuf mois.

M. Griffiths, sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, a déclaré dans un communiqué jeudi que "les mêmes abus horribles qui ont défini cette guerre dans d'autres points chauds - Khartoum, Darfour et Kordofan - sont maintenant signalés à Wad Madani".

"Compte tenu de l'importance de Wad Madani en tant que plaque tournante des opérations de secours, les combats qui s'y déroulent - et le pillage des entrepôts et des fournitures humanitaires - portent un coup fatal à nos efforts pour fournir de la nourriture, de l'eau, des soins de santé et d'autres formes d'aide essentielle", a-t-il déclaré.

Selon M. Griffiths, près de 25 millions de personnes au Soudan auront besoin d'une aide humanitaire en 2024, "mais la triste réalité est que l'intensification des hostilités met la plupart d'entre elles hors de notre portée".

Les livraisons depuis le Tchad vers le Darfour se poursuivent, mais les efforts pour acheminer l'aide ailleurs sont de plus en plus menacés, a-t-il ajouté, et "les livraisons à travers les lignes de conflit se sont arrêtées".

M. Griffiths a déclaré que la communauté internationale, en particulier ceux qui ont une influence sur les parties, "doit prendre des mesures décisives et immédiates pour mettre fin aux combats".