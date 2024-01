Le racisme parmi les fléaux de l'humanité, selon la fille de Martin Luther King

Jeudi 4 janvier, une conférence de presse a eu lieu au Centre King à Atlanta pour annoncer le programme de la journée de célébration de l'ancien Pasteur Martin Luther King, qui aura lieu le 15 janvier prochain.

Lors de cet événement, sa fille Bernice King a profité d'un discours annonçant le programme de cette fête pour avertir l'humanité sur la gravité de la situation actuelle dans le monde.

En effet, "nous assistons à des pertes de vies humaines sans précédent, en particulier parmi les populations noires, brunes et indigènes du monde entier", a-t-elle déclaré. Les guerres et la violence armée ont poussé l'humanité au bord du gouffre. Le racisme à l'encontre des noirs reste un "fléau" plus de 50 ans après l'assassinat de son père. Le monde est dangereusement proche de l'autodestruction par l'utilisation abusive de ses propres instruments, a-t-elle averti.

Face à ces différents constats, Bernice King propose l'étude et la pratique de la philosophie de non-violence de Martin Luther King pour apprendre aux gens à vivre ensemble pacifiquement. Les événements prévus cette année par le Centre King pour la semaine précédant la fête de MLK, proposent notamment un teach-in et des séminaires de formation centrés sur le thème de la modification du "climat culturel" par la "non-violence kingienne".

Madame King a également indiqué que le centre prévoyait également d'honorer sa mère, Coretta Scott King. Une exposition virtuelle dans le courant de l'année, mettra en lumière son travail en faveur des droits civiques et l'héritage de son mari.