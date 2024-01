Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un pour perpétuer la dynastie ?

La jeune fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est considérée comme l'héritière probable de son père, a déclaré jeudi l'agence d'espionnage sud-coréenne, dans sa première évaluation de la pré-adolescente qui a été dévoilée au monde il y a un peu plus d'un an.

La jeune fille, âgée d'une dizaine d'années et prénommée Ju Ae, a fait l'objet d'intenses débats et spéculations depuis sa première apparition publique en novembre 2022, lorsqu'elle a assisté avec son père à un essai de lancement de missile à longue portée.

Depuis, la fillette a accompagné son père lors d'une série d'événements publics majeurs. Les médias d'État l'ont qualifiée d'enfant "la plus aimée" ou "la plus respectée" de Kim Jong Un et ont diffusé des images et des photos prouvant sa position politique croissante et sa proximité avec son père.

En septembre, un général de haut rang s'est agenouillé et lui a chuchoté des mots lorsqu'elle applaudissait un défilé militaire dans un poste d'observation pour VIP. Elle a été photographiée debout devant son père lors d'une visite au quartier général de l'armée de l'air en novembre, les deux Kim portant des lunettes de soleil et de longues vestes en cuir. Dimanche, lors de la célébration du Nouvel An dans un stade de Pyongyang plein à craquer, Kim Jong Un l'a embrassée sur la joue, et elle a fait de même avec son père.

La plupart de ces scènes sont inimaginables en Corée du Nord, où Kim Jong Un est l'objet d'un culte puissant et loyal qui le traite comme un dieu.

La principale agence d'espionnage de Corée du Sud, le Service national de renseignement, a déclaré jeudi qu'elle considérait Kim Ju Ae comme le successeur de son père, citant une analyse complète de ses activités publiques et des protocoles d'État qui lui ont été fournis.

Le bureau des affaires publiques du NIS a déclaré à l'Associated Press qu'il envisageait toujours toutes les possibilités concernant le processus de succession au pouvoir du Nord, car Kim Jong Un est encore jeune, n'a pas de problèmes de santé majeurs et a au moins un autre enfant.

Le NIS n'a pas toujours confirmé l'évolution de la situation en Corée du Nord, l'un des pays les plus secrets au monde. Les médias d'État nord-coréens n'ont pas encore fait de commentaires directs sur le plan de succession, notamment sur le fait de savoir si Kim Ju Ae a des frères et sœurs.

Du Hyeogn Cha, analyste à l'Institut Asan d'études politiques de Séoul, a déclaré que si le NIS considère actuellement qu'il y a une forte probabilité que Kim Ju Ae soit pressentie pour succéder à son père, peu de gens peuvent prédire si elle deviendra finalement le prochain dirigeant du Nord. Cha a ajouté que Kim Ju Ae manquait de réalisations politiques qui, selon lui, sont essentielles pour être officiellement désignée comme le futur dirigeant du pays.

L'analyste Cheong Seong-Chang, de l'institut privé Sejong en Corée du Sud, a déclaré que Kim Jong Un pense que sa fille a la capacité et la volonté de lui succéder à la tête du pays. Selon lui, l'obésité de Kim Jong Un semble si grave qu'il ne serait pas surprenant qu'il s'effondre demain.

"En accompagnant son père lors d'événements majeurs, elle apprend la royauté et construit un réseau humain à un âge précoce", a déclaré M. Cheong.

Le NIS et d'autres responsables sud-coréens ont déclaré précédemment qu'il était prématuré de considérer Kim Ju Ae comme l'héritier de son père, étant donné le jeune âge de Kim Jong Un et la hiérarchie du pouvoir en Corée du Nord, influencée par le confucianisme et nommée par les hommes. Ils ont déclaré que les apparitions répétées de la jeune fille étaient plus probablement destinées à renforcer le soutien du public à la famille régnante de Kim et à son projet de transmettre son pouvoir à l'un de ses enfants.

Depuis sa fondation en 1948, les membres masculins de la famille Kim ont successivement dirigé la Corée du Nord. Kim Jong Un a hérité du pouvoir à la mort de son père Kim Jong Il fin 2011. Kim Jong Il a pris le pouvoir après la mort de son père et fondateur de l'État, Kim Il Sung, en 1994.