Spectaculaire Départ de l'Africa Eco Race 2024 : Un Aperçu de la Première Étape

Le 2 janvier 2024 restera gravé dans les mémoires des passionnés de rallye tout-terrain avec le lancement époustouflant de la 15e édition de l'Africa Eco Race. Tôt le matin, à 6h30, le port de Nador, dans le nord du Maroc, a été le point de départ de cette aventure palpitante.

Une fois les formalités administratives achevées, la première moto a pris la route pour le parcours de 185 km jusqu'à la ligne de départ près de Debdou, bien que l'événement ait débuté avec près d'1h30 de retard sur l'horaire initial.

La journée a été marquée par une spéciale dynamique avec des changements de direction fréquents. La APRILIA Touareg 660 du pilote italien Jacopo CERUTTI a brillé en parcourant les 173 km en seulement 01:54:09, signant ainsi un retour remarquable de la marque italienne dans le monde des rallyes tout-terrain. Les deux YAMAHA Ténéré 700 d'Alessandro BOTTURI et Pol TARRES ont suivi de près, à seulement 3 secondes d'écart, avec un temps de 00:01:47.

Le pilote franco-marocain Guillaume BORNE a réalisé une performance exceptionnelle en plaçant sa HUSQVARNA 450 à la 4e place, devançant la HONDA 450 de l'Italien Giovanni GRITTI, qui a complété le top 5. La compétition a également vu le pilote suisse Alexandre VAUDAN se démarquer sur sa KTM, terminant avec une avance de 12 minutes seulement sur le Français Attilio FERT, lui aussi sur une machine autrichienne. La HARLEY DAVIDSON 1250 du pilote espagnol Joan PEDRERO, une marque peu habituée à figurer en tête de la discipline, a surpris en se classant 8e. La BETA de l'Italien Andrea GAVA et l'APRILIA de son compatriote Francesco MONTANARI ont complété le top 10 de la journée.

Du côté des quatre roues, des complications techniques ont entraîné une nuit blanche pour l'équipe de chronométrage et l'équipe ERTF chargée du suivi GPS et de la gestion de la course. Les Espagnols Carlos VENTO et Carlos RUIZ MORENO ont finalement remporté leur CAN AM avec un écart de 00:03:11 sur l'équipe OLIVEIRA, Rui et Bernardo. Un autre CAN AM a complété le podium avec l'équipage franco-allemand de Heatcliff ZINGRAF et Gregory REVEST. La première voiture des Belges, Koen WAUTERS et Kris VEN DER STEEN sur une TOYOTA, a pris la 6e position. La catégorie camion a été remportée par le Tchèque Tomas TOMECEK, qui a terminé 11e au classement général.

Cette première étape a non seulement révélé des performances impressionnantes mais a également laissé entrevoir l'intensité de la compétition à venir tout au long de l'Africa Eco Race 2024.

Les pilotes et équipages se préparent maintenant pour les prochaines étapes à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, avec l'anticipation croissante de moments palpitants à chaque tournant.