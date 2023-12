RDC : au moins 15 morts à Bukavu suite aux pluies torrentielles

Au moins 15 personnes sont mortes entre mardi et mercredi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, au cours de fortes pluies, a-t-on appris auprès des autorités locales et de sources hospitalières.

Les intempéries ont causé des dégâts dans différents quartiers de la capitale du Sud-Kivu, dont la population est estimée à environ deux millions d'habitants, provoquant des éboulements, des effondrements de bâtiments et le débordement d'une rivière.

Un membre du personnel de l'hôpital provincial, sous couvert d'anonymat, a affirmé à l'AFP avoir "reçu 15 corps" venant de "différents coins de la ville".

De son côté, Joseph Mugisho Zihalirwa, porte-parole de la mairie de Bukavu, a déclaré qu'au moins "19 personnes sont mortes et cinq blessées" dans la commune (arrondissement) de Kadutu, dont 11 membres d'une même famille "emportés par les eaux de la rivière Kawa en cru".

Dans la commune d'Ibanda, un mur d'une habitation "est tombé sur une église (...) tuant cinq fidèles en pleine prière", selon le pasteur Albert Migabo Nyagaza, un responsable local. Il ajoute que trois autres personnes ont été emportées par les eaux.

Joint par téléphone, Mao Ishikitilo, l'administrateur du territoire de Mwenga, au sud de Bukavu, a évoqué une vingtaine de morts dues aux pluies dans sa circonscription, sans donner plus de détail.

Yvonne Mukombi, une résidente de Kadutu d'une quarantaine d'années, interrogée par l'AFP dans un des quartiers affectés par les pluies, déplore que "plusieurs personnes sont encore sous les décombres" après que leurs habitations se sont écroulées. Elle réclame des outils pour creuser, afin de "continuer les recherches".

Selon la compagnie nationale de distribution d'eau, les dégâts causés par la pluie ont endommagé une canalisation, privant d'eau une grande partie de la ville. Dans la nuit du 10 au 11 décembre, au moins 15 personnes avaient perdu la vie dans des glissements de terrain dans deux quartiers de Bukavu.

Dans cette grande ville de l'Est, construite sur des pentes abruptes et à l'urbanisation anarchique, plusieurs dizaines de personnes ont péri depuis le début de l'année dans des incendies spectaculaires et des éboulements liés aux pluies intenses.

Mardi, à Kananga, dans le centre du pays, au moins 22 personnes ont perdu la vie et plus de 15 maisons ont été emportées par des éboulements causés par la pluie.