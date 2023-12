Ramaphosa menace de poursuivre les Sud-Africains combattant pour Israël

Les Sud-Africains qui combattent pour Israël pourraient faire l'objet de poursuites dans leur pays. Le ministère des Affaires étrangères s'est dit "gravement préoccupé" par les informations selon lesquelles certains sud-africains auraient rejoint l'armée israélienne dans le combat à Gaza.

Lundi, lors d'une conférence de presse au siège de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa fait clairement allusion à l'apartheid.

"En examinant les souffrances des Palestiniens, nous constatons des similitudes avec ce que nous avons vécu en tant qu'Africains du Sud. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que ce qui se passe à Gaza est une attaque génocidaire et un massacre du peuple palestinien". Estime le président sud-africain.

Face à l'ampleur de la situation humanitaire causée par frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, le président sud-africain continue d'employer les termes les plus durs.

"Mais ce qui se passe maintenant, à Gaza, est au-delà de l'injustice. C'est un génocide, et c'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple - et de punition collective contre des innocents. Et c'est pour cela que nous avons appelé à un cessez-le-feu". A -t-il dénoncé.

L’Afrique du Sud a toujours défendu la cause palestinienne. Israël se dit prêt se battre pour encore des mois, voire plus, pour vaincre le Hamas.