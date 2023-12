Le Conseil de sécurité met fin à la mission de l'ONU au Soudan

Le départ de la mission intégrée des Nations unies pour l'assistance à la transition au Soudan, a été adopté vendredi par le conseil de sécurité par la résolution 2715 à 14 voix pour et une abstention.

Une décision que plusieurs membres du Conseil disent avoir prise à contre-cœur alors que le Soudan est plongé depuis plus de 7 mois dans une guerre.

"Le Royaume-Uni n’aurait pas choisi de fermer la Minuats maintenant. Nous saluons le travail accompli par la mission avant et depuis le début du conflit. Mais compte tenu de la demande sans équivoque des autorités soudanaises pour la cessation immédiate de la Minuats, nous avons travaillé sans relâche en tant que collaborateurs pour convenir à un compromis permettant une transition et un départ ordonnés" a déclaré l'ambassadeur britannique adjoint James Kariuki, dont le pays a rédigé le texte.

Harold Adlai Agyeman, du Ghana, s’exprimant au nom de l’« A3 » du Gabon, du Ghana et du Mozambique, a souligné la nécessité de continuer à collaborer étroitement avec le Soudan pour assurer une transition en douceur. Il s'est dit inquiet par la poursuite de la violence, la situation humanitaire et les graves violations des droits humains.

"La situation au Darfour et dans d’autres régions du Soudan est troublante. Et nous devons tous répondre à la cause du peuple soudanais qui souffre, pour la cessation des hostilités, la protection des civils et l’assistance humanitaire aux nombreuses personnes déplacées, entre autres. En tant que membres de l’A3, nous sommes à juste titre plus préoccupés par la situation et nous continuerons de nous engager de façon constructive au sein du conseil et les les processus nécessaires pour réduire les combats".

Estimant que la Minuats ne répondait plus aux besoins en priorité du Soudan, Khartoum avait réclamé mi novembre sa fin immédiate. Le chef de l'armée avait réclamé le limogeage du patron de la Minuats, l'Allemand Volker Perthes, lui faisant porter la responsabilité de cette guerre. Le diplomate, interdit de retourner au Soudan, avait finalement démissionné en septembre dernier.

La fin de la Mission de l'ONU est prévue pour le 4 décembre prochain, s'enchaînera ensuiteune période de transition jusqu'au 29 février 2024 pour le transfert de ses activités aux ONG. La Minuats avait été mise en place en 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l'année précédente d'Omar El-Béchir sous la pression de l'armée et de la rue.

Malgré le départ de la Minuats, qui comptait quelques 250 salariés fin octobre, "les Nations unies ne quittent pas le Soudan", a insisté cette semaine le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric, assurant que l'organisation allait poursuivre ses efforts humanitaires et politiques. Dans cette optique, Antonio Guterres a nommé l'Algérien Ramtane Lamamra en tant que son "représentant personnel" pour le Soudan.