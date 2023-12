ONU : le crime international, une menace contre le développement

Une menace pour la paix, la sécurité et le développement...Pour Antonio Guterres, la criminalité organisée pose de nombreux défis. Le secrétaire général de l’ONU a rappelé, jeudi, les conséquences de ces activités illicites.

"Les activités de la criminalité transnationale organisée prennent de nombreuses formes, mais les ramifications sont les mêmes : gouvernance affaiblie, corruption et anarchie, violence ouverte, mort et destruction. Les flux financiers illégaux ne sont pas des chiffres abstraits. Ils représentent des milliards d'occasions de développement manquées, de moyens de subsistance perdus et de pauvreté aggravée. Sur le seul continent africain, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites font perdre plus d'argent que n'en reçoit l'aide publique au développement", a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations unies.

La directrice de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, s'est également adressée au Conseil de Sécurité.

"Partout, dans le monde, les marchés criminels se développent et se diversifient. Toutes les menaces persistent, qu'il s'agisse des marchés de la cocaïne en plein essor ou des armes à feu illicites qui circulent dans les zones instables. Et les nouveaux défis prolifèrent : les drogues de synthèse et la cybercriminalité évoluent de plus en plus vite", a déclaré Ghada Fathi Waly, directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Outre la drogue, à l’échelle internationale, la criminalité organisée couvre de nombreux trafics : êtres humains, véhicules volés, faune et flore sauvage... Des réseaux de plus en plus décentralisés et mieux équipés en nouvelles technologies.