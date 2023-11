BRICS : Ramaphosa accuse Israël de "génocide" à Gaza

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accusé mardi Israël de "crimes de guerre" et de "génocide" à Gaza et réclamé un "cessez-le-feu immédiat et complet", à l’ouverture d’un sommet extraordinaire virtuel des Brics consacré à la "situation à Gaza et au Proche-Orient" selon la présidence sud-africaine.

"La punition collective des civils palestiniens à travers l'usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l'eau aux habitants de Gaza équivaut à un génocide", a déclaré M. Ramaphosa dans ses propos liminaires à cette réunion du bloc de cinq pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Les pays membres des Brics ont appelé, de façon unanime, à une "trêve humanitaire immédiate" conduisant à un cessez-le-feu.

14.128 civils ont été tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre, parmi lesquels plus de 5.840 enfants, selon un nouveau bilan du ministère de la santé de Gaza.