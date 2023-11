Maroc : une mine de cobalt nie toute contamination de l'eau par l'arsenic

Une société minière contrôlée par la famille royale du Maroc a démenti mercredi les affirmations selon lesquelles les activités d'un site utilisé pour l'extraction de minéraux destinés aux batteries de voiture entraînaient l'apparition de niveaux dangereux d'arsenic dans l'approvisionnement local en eau.

Dans un communiqué, le groupe Managem a démenti les conclusions publiées par le journal allemand Suddeutsche Zeitung, qui font état de niveaux accrus d'arsenic dans l'eau à proximité de sa mine de cobalt centenaire de Bou Azzer, dans le désert central du Maroc.

L'enquête du journal, publiée le week-end dernier, a révélé que ces niveaux d'arsenic étaient dangereux.

Dans la mine elle-même, ils ont trouvé près de 19 000 microgrammes d'arsenic par litre d'eau. À Zaouit Sidi Blal, une communauté de cultivateurs de dattes située à 7 km de la mine, ils ont trouvé un peu plus de 400 microgrammes d'arsenic par litre d'eau. Cela représente environ 44 fois la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour une consommation tout au long de la vie, selon l'enquête.

L'arsenic est un produit chimique toxique que l'on trouve dans le soufre et les métaux et qui a été associé au cancer et aux maladies vasculaires.

Dans sa déclaration, Managem - une filiale du groupe Al Mada du roi Mohammed VI - a indiqué que ses propres contrôles n'avaient révélé aucun problème de santé ou de qualité de l'eau. Elle a indiqué que la mine examinait régulièrement la qualité de l'eau pour détecter la présence de métaux lourds dans le cadre d'audits annuels, mais n'a pas fourni ses propres chiffres.

"Même si les bassins de rétention d'eau peuvent subir des infiltrations résiduelles mineures dans certaines conditions, ils ne présentent aucun danger pour la nature et sont en cours d'amélioration conformément à notre engagement de ne pas avoir d'impact sur l'environnement", a déclaré la société minière.

Ces découvertes pourraient compliquer la recherche de nouvelles sources de cobalt. Les constructeurs automobiles européens ont déjà déclaré qu'ils prévoyaient d'examiner plus avant les problèmes liés à l'eau à Bou Azzer.

Avec le lithium et le nickel, le cobalt est une matière première de plus en plus importante, nécessaire à l'alimentation des véhicules électriques, dont les parts de marché sont âprement disputées par les États-Unis, la Chine et l'Europe. Dans les années à venir, la demande devrait augmenter considérablement pour ce minéral, qui prolonge l'autonomie des batteries et accélère le chargement.

Le minerai est principalement extrait au Congo, pays en proie à des conflits, mais des entreprises se sont retirées du pays en raison d'informations faisant état de violations des droits de l'homme et du travail des enfants dans le secteur minier.

Pour certains, le Maroc était censé résoudre ces problèmes de chaîne d'approvisionnement. En grande pompe, BMW s'est détournée du Congo en 2019, annonçant qu'il s'approvisionnerait en cobalt au Maroc et en Australie tout en cherchant à améliorer les conditions dans le pays d'Afrique centrale.

Le fabricant allemand a déclaré cette semaine dans un communiqué qu'il avait parlé de ces nouvelles allégations à Managem, qui a nié avoir commis des actes répréhensibles. L'entreprise a déclaré que ses normes environnementales et sociales faisaient partie intégrante de tous ses contrats avec les fournisseurs.

"Nous prenons les infractions potentielles très au sérieux et nous enquêtons sur celles-ci", a déclaré l'entreprise.

Renault, un autre constructeur automobile européen ayant conclu un accord pour extraire du cobalt à Bou Azzer, a déclaré à l'AFP qu'il commencerait à s'approvisionner auprès de la mine en 2025 et qu'il prévoyait des audits indépendants d'ici là. La société n'a pas répondu à une demande de commentaire.