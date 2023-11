Inondations en Somalie : 50 morts et 700 000 déplacés

Des inondations en Somalie ont fait 50 morts et chassé près de 700 000 personnes de leur domicile.

De plus, les pluies attendues entre le 21 et le 24 novembre risquent de provoquer de nouvelles inondations qui pourraient causer des morts et des destructions selon l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Samedi, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que le nombre de personnes déplacées par les fortes pluies et les inondations en Somalie avait presque doublé en une semaine, tandis qu' 1 million 7 00 000 personnes au total ont été touchées par la catastrophe.

En outre, les routes, les ponts et les pistes d'atterrissage ont été endommagés dans plusieurs régions, ce qui affecte la circulation des personnes et des fournitures et entraîne une augmentation des prix des produits de base.

La Corne de l'Afrique affronte des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Nino qui ont fait des dizaines de victimes et provoqué des déplacements à grande échelle, notamment en Somalie, où les pluies diluviennes ont détruit des ponts et inondé des zones résidentielles.