L'Afrique du Sud exulte, les Boks sont encore champions du monde de Rugby

Explosion de joie en Afrique du Sud au coup de sifflet final de l'arbitre Wayne Barnes.

Les supporters massés dans plusieurs endroits chauds de Johannesburg, en passant par Pretoria ou le Cap ont vibré avec leur XV qui a été des plus remarquables lors de cette Coupe du monde de Rugby en France. _Nous avons réussi à revenir malgré des situations difficiles avant, et nous avons réitéré l'exploit ce soir, j’ai toujours cru que nous pouvions le faire deux fois de suite, et ils l’ont fait Vive les Boks! s'écrie un fan. _

Les Springboks sont champions du monde de Rugby, comme en 2019, ils rentreront dans leur pays avec ce deuxième trophée mondial en poche. Une fierté pour tout un pays. Un exploit que seule l'équipe de la Nouvelle-Zélande avait réalisé jusqu'à présent.

La fête a duré toute la nuit en Afrique du Sud en attendant le retour des quadruples champions du monde de Rugby. Les Springboks auront l'occasion d'accentuer leur mainmise sur le rugby mondial, dans quatre ans en Australie, lors d'une Coupe du monde désormais disputée à vingt-quatre.