"Merrily We Roll Along" : Krystal Joy Brown en tête d'affiche à Broadway

Krystal Joy Brown a planté son drapeau à Broadway - d'abord professionnellement et maintenant personnellement.

La chanteuse et actrice est covedette d'une lettre d'amour musicale à Broadway dans une reprise acclamée par la critique de "Merrily We Roll Along" de Stephen Sondheim.

"C'est mon tout premier spectacle de Sondheim, et c'est donc une étape importante dans ma carrière. C'est comme Shakespeare, Sondheim et August Wilson. Ce sont des choses que l'on veut atteindre et c'est un tel honneur." a déclaré l'afro-américaine âgée de 36 ans.

Ce nouveau "Merrily We Roll Along" est une sorte de rédemption pour une comédie musicale qui avait été considérée comme un échec lors de sa création en 1981, un spectacle dont l'histoire, écrite par George Furth, remonte le temps de 1976 à 1957 et examine l'amitié de trois artistes.

Le spectacle, qui met en scène Jonathan Groff, Daniel Radcliffe et Lindsay Mendez, commence par le malheur, les mariages brisés et les sentiments blessés, pour se terminer par l'espoir - une histoire douce-amère sur la jeunesse et les rêves - et sur la façon dont nous finissons tous par dérailler.

C'est un spectacle délicat : les alcooliques deviennent des abstinents au fur et à mesure que la série progresse. Les divorces mènent à des assignations secrètes, qui mènent à des mariages antérieurs.

"Dans toute l'œuvre de Sondheim, le diable se cache dans les détails. Il y a des œufs de Pâques dans chaque chanson et dans chaque spectacle", explique M. Brown. "Je voudrais simplement que Sondheim soit fier de moi et de ce que nous avons fait de cette pièce.

Brown joue le rôle de Gussie Carnegie, une diva de Broadway mariée à l'écrivain égocentrique Frank Shepard. Leur mariage est en train de s'effondrer lorsque nous la rencontrons pour la première fois, puis nous assistons à son départ de son premier mari dévoué pour Frank.

En remontant le temps, on apprend qu'elle était secrétaire pour son premier mari et qu'à force de volonté - en changeant de nom, en prenant des cours de théâtre et en subissant des opérations de chirurgie esthétique - elle s'est transformée en diva.

_"Cette opportunité de représenter et d'être la première Gussie noire est énorme et c'est un sentiment de puissance", d_éclare Brown.

La nouvelle reprise mise en scène par Maria Friedman a été acclamée pour sa capacité à mettre l'accent sur la tristesse et les regrets de l'histoire, et la Gussie de Brown creuse profondément pour montrer l'âme torturée de la femme, habituellement dépeinte comme simplement avare.

"Lorsque j'ai créé cette version particulière de Gussie, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à toutes les femmes noires des années 50, 60 et 70 qui brisaient les barrières", dit-elle. "Vous vous inventiez ce qui était le plus présentable et le plus acceptable, tout ce qu'il fallait pour survivre".

Groff, qui joue Frank Shepard, a assisté à l'audition de Brown et raconte que lorsqu'elle a quitté la salle, tout le monde s'est mis à se congratuler, sachant qu'ils avaient trouvé leur Gussie.

"Je pense que c'est le rôle le plus difficile de la série parce qu'il faut être une star de Broadway, il faut avoir un instrument dément pour pouvoir chanter ce qu'elle chante", dit-il. "Et il faut creuser si profond pour atteindre cette couche de tragédie et de vulnérabilité.

"Merrily We Roll Along" est le sixième spectacle de Mme Brown à Broadway. Elle jouait Eliza dans "Hamilton" lorsqu'elle a décroché le contrat, et elle a également joué dans "Hair", "Big Fish", "Leap of Faith" et "Motown the Musical", dans le rôle de Diana Ross. Elle a également participé à la tournée de "Rent" dans le rôle de Mimi.

Je suis comme tous les autres acteurs qui se disent : "C'est mon dernier spectacle. Personne ne m'engagera plus jamais. J'ai le syndrome de l'imposteur. Ils vont me démasquer'. Mais à chaque fois que j'obtiens un travail, je me dis : 'Wow, c'est génial. C'est terrifiant".

Pour entrer dans la peau de Gussie, Mme Brown a regardé des vidéos d'Eartha Kitt, de Diahann Carroll et de Dorothy Dandridge.

La version originale de "Merrily We Roll Along" de Sondheim n'a duré que 16 représentations après sa création il y a quatre décennies, mais sa reprise dépassera facilement ce chiffre, devenant l'un des billets les plus prisés de la saison.

"Il était en avance sur son temps. Je pense que le public avait besoin de rattraper son retard", déclare M. Brown.

Son spectacle rejoint une autre reprise de Sondheim à Broadway - "Sweeney Todd" - et la dernière comédie musicale du défunt compositeur, "Here We Are", est sur le point d'ouvrir ses portes à l'extérieur de Broadway.

Krystal Joy Brown espère que le public qui quittera "Merrily We Roll Along" sera ému, mais aussi qu'il décrochera son téléphone.

"Ce que j'espère toujours, c'est que les gens rentrent chez eux et appellent quelqu'un qu'ils aiment et qui leur manque, et qu'ils pensent à quelqu'un qu'ils ont peut-être perdu de vue.