Rugby : retour sur les derniers duels Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Petit historique des matches de Coupe du monde de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud avant leur nouvelle rencontre samedi en finale au Stade de France.

Finale 1995 : Afrique du Sud 15, Nouvelle-Zélande 12, à Johannesburg

À la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud a été réadmise au rugby et a eu deux ans pour organiser la Coupe du monde. Il a organisé un tournoi à 16 équipes sur 30 jours. Les Springboks et les All Blacks ont atteint la finale invaincus. Les Springboks ont éliminé les ailiers Jonah Lomu et Marc Ellis, qui ont chacun marqué un record de sept essais dans le tournoi et mené 9-6 aux tirs au but à la mi-temps. Le Néo-Zélandais Andrew Mehrtens a inscrit un drop goal en seconde période et ils ont terminé le temps réglementaire avec un score de 9 pour tous. En prolongation, les équipes ont ajouté des pénalités en première mi-temps et, en seconde période, Joel Stransky a inscrit son deuxième drop goal qui a permis de remporter le titre. Le président Nelson Mandela a incarné ses tentatives de réconcilier les Sud-Africains noirs et blancs en portant un maillot et une casquette des Springboks lorsqu'il a remis le trophée au capitaine François Pienaar.

Troisième place en 1999 : Afrique du Sud 22, Nouvelle-Zélande 18 à Cardiff

Les Springboks ont perdu en demi-finale en prolongation face au futur champion australien, et les All Blacks ont été abattus par la France à Twickenham. Breyton Paulse a marqué le seul essai du match pour la troisième place pour aider les Boks à mener 16-12 à la mi-temps. Le sixième penalty d'Andrew Mehrtens a laissé les All Blacks menés d'un point, mais le deuxième drop goal de Percy Montgomery à la 75e minute a décroché la médaille de bronze.

Quart de finale 2003 : Nouvelle-Zélande 29, Afrique du Sud 9 à Melbourne

Les All Blacks ont dominé mais ont été limités à trois essais, dont deux réussis par l'ouvreur Carlos Spencer. L'Afrique du Sud était toujours en contact après une heure à 16-9 grâce à la botte de Derick Hougaard, mais Keven Mealamu a ensuite brisé des plaqués fatigués pour marquer et Joe Rokocoko a terminé un mouvement radical pour couronner le score et envoyer les Springboks à leur première Coupe du monde. sortie.

Demi-finale 2015 : Nouvelle-Zélande 20, Afrique du Sud 18 à Londres

Les champions en titre, les All Blacks, ont surmonté une mauvaise discipline pour atteindre la finale après un match serré et tendu à Twickenham. Handre Pollard a donné aux Springboks une avance de 12-7 à la mi-temps, lorsque le buteur d'essais des All Blacks, Jerome Kaino, était dans la poubelle. Les All Blacks ont passé les cinq dernières minutes de la pause sur le terrain à effectuer des exercices sous la pluie. Après une heure, ils avaient cinq avances grâce à un drop de Dan Carter et à un essai de Beauden Barrett, et le Sud-Africain Bryan Habana était à la poubelle. Pat Lambie a remplacé Pollard blessé et a marqué un penalty pour réduire l'écart à deux à 11 minutes de la fin. Un vol d'alignement tardif de Sam Whitelock a refusé à Victor Matfield la chance d'organiser un dernier drive, et les All Blacks ont épinglé les Boks dans leur moitié de terrain jusqu'à la fin.

Poule 2019 : Nouvelle-Zélande 23, Afrique du Sud 13 à Yokohama

Deux essais en quatre minutes de George Bridge et Scott Barrett ont permis aux All Blacks de prendre une avance de 17-3 à la mi-temps. Les Springboks ont riposté avec un essai de Pieter-Steph du Toit et Handre Pollard a perdu le but pour mener 17-13. Mais inspirés par Ardie Savea et Beauden Barrett, ils se sont mis hors de portée grâce à deux pénalités. Les Springboks sont finalement devenus la première équipe à perdre un match de poule et à remporter le titre, remportant la finale contre l'Angleterre, qui a éliminé les All Blacks en demi-finale.